Как успевать оставаться красивой мамой и бабушкой? Известные жительницы Эстонии делятся своими секретами

Внутренние установки как быть красивой для меня остались без изменений с юности. Это значит, неустанно ухаживать за кожей – причем всей! Особенно учитывая мою очень чувствительную кожу. Так что у меня всегда есть запас кремов: для глаз, утреннего и вечернего ухода, для лица и тела. И, конечно, очищающие средства, потому что мейкап в моей жизни 6 дней в неделю. Специальные гели для душа и вообще большая часть средств по уходу за кожей у меня из аптеки, средства по уходу за волосами – профессиональные.

Вообще, к косметическим процедурам я подошла только после пятидесяти, а до этого в них не нуждалась. В течение 2022 года я активно посещала салон NanoAsia, делала уход за лицом плюс активно пользовалась всеми средствами от NanoAsia дома, да и до сих пор использую их продукцию.

Благодаря поддержке мужа могу спокойно сходить и в бассейн, и на массаж, и с подругой в театр. А благодаря появлению ребенка даже смогла исполнить свою мечту – сделать очень смелую стрижку, которую просто не могла позволить себе, выходя на сцену. Так что, по моему мнению, красота – это не внешний вид, а состояние души.

Я с удовольствием провожу время с ребенком, наблюдая за каждым его маленьким достижением, проживая вместе с ним все его первые открытия и шаги. Месяц назад у нас родился второй малыш, так что в жизни добавился новый опыт и новые краски! Но если нарастает усталость, стараюсь сразу взять маленькую паузу, чтобы не накапливалось.

Так сложилось, что и до появления два с половиной года назад дочери мое свободное время в основном уходило на подготовку к спектаклям и на восстановление после травм. И больше приносил удовольствия и заряжал энергией не поход к косметологу, а прогулка у моря или по лесу. Считаю, что красивая мама – это в первую очередь отдохнувшая мама!

И мне просто необходимо быть красивой бабушкой – внуки смотрят на меня очень внимательно. Мои внучки (6 и 12 лет) иногда комментируют мои наряды. Они действительно видят и чувствуют то, что не всегда можем заметить мы, взрослые.

И что я могу сказать абсолютно точно – общение с внуками омолаживает. Жизнь расцветает новыми красками. У меня даже вот что получилось осенью: я привела внучку на пробный урок Театра танца POLLY и… осталась там же – танцевать в группе мамочек.

Я открыла для себя вибромассажер для лица. Пользуюсь им перед сном, уже лежа в кровати. Всего пять минут массажа прекрасно расслабляют, и утром нет мешков под глазами.

Из своего опыта знаю, как важно молодой маме быть красивой, и ей в этом просто необходима поддержка и помощь бабушки. Например, отправляясь с мужем гулять, мы брали внуков с собой, время от времени они остаются у нас на день и ночь, чтобы дети могли эффективнее использовать освободившееся время. Или вот через несколько месяцев после рождения малыша моя дочь снова пошла на тренировки в зал, чтобы вернуть прежнюю форму. И я свой график строила так, чтобы остаться с внуками на время тренировок.

Я бабушка со стажем, у меня двое детей и четверо внуков. При этом я бабушка со своей активной жизнью, помогая детям, я стараюсь не очень менять свои привычки.

С юности также избегаю солнца, особенно что касается кожи лица. Если говорить о лайфхаках: тушь для ресниц смываю не чаще чем раз в три дня – это очень их бережет! И что касается мейкапа, он у меня выработался с давних пор, свой фирменный, поэтому меня не сильно касаются тренды в этой области.

Единственный неизменный ритуал всю жизнь – поход к парикмахеру раз в месяц, это святое. Все остальное я всегда делала и делаю сама: маникюр, педикюр, мейкап. Безусловно, в течение жизни бывали исключения, но их можно по пальцам пересчитать.

И именно они правильно считывают то, что говорит мой образ. Для меня это как лакмусовая бумажка, я понимаю – права или не права была в выборе одежды.

Алина Захарова

журналист и телеведущая

Сейчас я мама чудесного, улыбчивого и позитивного шестимесячного малыша. Было много предположений о том, как будет выглядеть жизнь с младенцем, но на данный момент на своем опыте я однозначно поняла, что работать на нескольких работах допоздна и без выходных намного легче, чем быть мамой. Конечно, дети бывают разные, но мне по иронии судьбы, как любительнице хорошо и качественно поспать, достался ребенок, который не спит по ночам и сам особо посидеть один днем не хочет. Так что я оказалась в клубе тех мам, что не могут спокойно поесть или сходить в туалет. Качая ребенка и переживая очередной приступ коликов, я думала о том, зачем мне вообще быть „при параде“, у меня скорее задача просто выжить. Но спустя полтора месяца я поняла, что не могу без того, чтобы чувствовать себя красивой и ухоженной просто хотя бы для самой себя, когда смотрюсь в зеркало по утрам.

Мне очень повезло с мужем и мамой, они готовы прийти на помощь и дать мне два-три часа выдохнуть и уехать на процедуры. Уговаривать мужа даже не пришлось – первый раз он отправил меня к парикмахеру сам, так как, видимо, понял, что мне нужно выбраться из дома и отвлечься. По ощущениям для меня это было настоящим событием, можно сказать, даже праздником. Потом эти часы ухода за собой стали спасением для моей психики, и я вошла во вкус. Каждый месяц у меня обязательно есть поход на брови, ресницы, маникюр, массаж. А раз в два месяца стараюсь выходить в спа и в парикмахерскую. Это, наверное, базовый уход, который я советую каждой молодой маме, чтобы чувствовать себя счастливой женщиной.