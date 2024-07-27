Как сделать хорошее селфи? Советы эстонского фотографа Ольги Макиной
Известный эстонский фотограф Ольга Макина поделилась с журналом JANA Luxury своими размышлениями и рекомендациями на тему такого популярного современного фотожанра, как селфи.
Сегодня трудно представить себе жизнь без соцсетей и, соответственно, селфи – раньше это называлось автопортретом. Жизнь в соцсетях, практически онлайн, и фотоотчет становятся важны как никогда.
Или, скажем, путешествует человек по красивым местам и хочет запечатлеть себя для истории, а отдавать дорогой айфон стоящему рядом туристу боязно: вдруг тот с ним сбежит или уронит. Не всегда есть рядом спутник, которого можно попросить тебя пофотографировать. И на помощь приходят длинные руки или специальный „удлинитель рук“ с кнопкой – селфи-палка.
Как сделать хорошее селфи? Прежде всего, достать специальную чистую тканевую салфетку для чистки экрана или очков и протереть объектив и экран телефона, где находится глаз камеры. Мы ведь все время держим телефон в руках – и на камере всегда есть отпечатки пальцев. Если их не стереть – снимок получится мутноватым, расплывчатым, а мы хотим получить красивое цветное резкое изображение.
В телефоне есть функция „портрет“. Это план покрупнее, в случае если хочется сфотографировать только себя, без большого фонового пространства. Мне нравится эта опция, когда в кадре должна быть только я. Если в кадре несколько человек, то лучше выбрать опцию с объективом пошире, чтобы на фото поместилась компания побольше. Или использовать все тот же „удлинитель рук“ – селфи-палку.
Мне нравится эта опция, когда в кадре должна быть только я.
Я делаю много селфи на своих съемках, где я с командой, с фотографируемыми персонами, с моделями. Это классно и обычно весело, потом остается хорошая память. Себя я фотографирую реже, если только место красивое, освещение красивое, или я сегодня особенно хороша. Я предпочитаю делать снимки селфи слегка сверху, я сама себе с такого ракурса больше нравлюсь.
Некоторые фотографируют снизу вверх – так тоже можно, но тут есть нюансы. С этого ракурса на снимках фоном в основном небо, а не красоты на заднем плане. И для большинства людей этот ракурс, как правило, не самый удачный.
В YouTube есть масса туториалов, как лучше делать снимки телефоном, я и сама их посматриваю и честно упражняюсь. Там есть масса полезных советов, и я иногда нахожу для себя что-то, что нужно взять на вооружение. Очень советую.
В отношении селфи и соцсетей, где они обычно выставляются, я для себя поняла еще такую вещь, как дозированность. Очень важно не перегрузить этим свою публику и подписчиков. Чтобы поддерживать интерес к своей персоне и люди не устали от потока снимков. Лучше меньше, но качественнее – такой я для себя сделала вывод.
Ну и, конечно, никакие селфи не заменят хороший, сделанный профессиональным фотографом портрет.
Лето и сезон хорошего света в самом разгаре, удачи всем с фотосессиями!
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