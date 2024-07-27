Как сделать хорошее селфи? Советы эстонского фотографа Ольги Макиной

Сегодня трудно представить себе жизнь без соцсетей и, соответственно, селфи – раньше это называлось автопортретом. Жизнь в соцсетях, практически онлайн, и фотоотчет становятся важны как никогда.

Или, скажем, путешествует человек по красивым местам и хочет запечатлеть себя для истории, а отдавать дорогой айфон стоящему рядом туристу боязно: вдруг тот с ним сбежит или уронит. Не всегда есть рядом спутник, которого можно попросить тебя пофотографировать. И на помощь приходят длинные руки или специальный „удлинитель рук“ с кнопкой – селфи-палка.

Как сделать хорошее селфи? Прежде всего, достать специальную чистую тканевую салфетку для чистки экрана или очков и протереть объектив и экран телефона, где находится глаз камеры. Мы ведь все время держим телефон в руках – и на камере всегда есть отпечатки пальцев. Если их не стереть – снимок получится мутноватым, расплыв­чатым, а мы хотим получить красивое цветное резкое изображение.

В телефоне есть функция „портрет“. Это план покрупнее, в случае если хочется сфотографировать только себя, без большого фонового пространства. Мне нравится эта опция, когда в кадре должна быть только я. Если в кадре несколько человек, то лучше выбрать опцию с объективом пошире, чтобы на фото поместилась компания побольше. Или использовать все тот же „удлинитель рук“ – селфи-палку.

Мне нравится эта опция, когда в кадре должна быть только я. Ольга Макина

Я делаю много селфи на своих съемках, где я с командой, с фотографируемыми персонами, с моделями. Это классно и обычно весело, потом остается хорошая память. Себя я фотографирую реже, если только место красивое, освещение красивое, или я сегодня особенно хороша. Я предпочитаю делать снимки селфи слегка сверху, я сама себе с такого ракурса больше нравлюсь.

Некоторые фотографируют снизу вверх – так тоже можно, но тут есть нюансы. С этого ракурса на снимках фоном в основном небо, а не красоты на заднем плане. И для большинства людей этот ракурс, как правило, не самый удачный.