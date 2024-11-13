Давай в Дубай, молодость без уколов красоты, шампанское плюс картофель фри… Закажите БЕСПЛАТНО зимний номер журнала Jana LUXURY!
14 декабря выходит новый зимний номер журнала JANA Luxury. До 1 декабря читатели JANA и RusDelfi могут заказать экземпляр журнала бесплатно.
В свежем номере:
Ольга Данилова: „Давай в Дубай!“ Легендарный таллиннский кондитер о том, как рождался рецепт восхитительного пирожного Павлова в ее исполнении, как с нуля создать и упаковать франшизу, которая уверенно покоряет мир – только в сентябре открылось первое Pavlova Cafe в центре Берлина и уже второе в Дубае, и почему через пять лет она видит себя на пляже на Гавайях...
„Fashion Manifesto. 100 лет итальянской моды“. Как Италия вернула себе статус мирового законодателя моды и какую роль сыграло в этом государство и даже... мафия: с представленными на новой выставке в замке Кейла-Йоа шедеврами от кутюр, которые создали итальянские дизайнеры и в которых блистали кинодивы и принцессы, знакомит историк моды Александр Васильев.
Интерьер: Элина Нечаева купила квартиру на улице своего детства. Больше всего денег при оформлении интерьера было потрачено на чудесный гардероб, и, конечно, в этой квартире поместится и все необходимое для пополнения в семье певицы.
Отдых зимой: навстречу лету?.. Нужен ли отпуск зимой? И если отдыхать, то где и как? Журнал Jana Luxury расспросил об этом известных людей Эстонии – Беатриче, Калле Аасамяэ, Эвелину Ведом, Марка-Анатолия Эйна, Дарью Боярову.
Нескучной зимы! Кому на машину времени, в бункер, на сафари по дикой природе, в поход с хаски?.. Гид Оксана Яаксон о том, что зимой жизнь не только не останавливается, а дарит нам, пожалуй, даже больше открытий, чем лето.
С Новым годом! Лайфхаки от дизайнеров интерьера: как создать дома волшебную и стильную атмосферу Рождества и Нового года. А также идеи подарков, которые можно запросто найти в наших магазинах!
Причудливые и практически идеальные сочетания еды и шампанского, которые всегда работают. Например, бокал невинтажного шампанского плюс... горячий картофель фри... О том, когда пузырьки в вине взрываются особенно элегантно и интересно, рассказывает представитель легендарного дома шампанских вин.
Подарите себе новую свежесть кожи! Спойлер: нет, для этого не нужны уколы красоты!
Секрет безупречного тона: помимо правильного ухода за лицом очень поможет тональный крем – тот, который ощущается как вторая кожа, только более совершенная. Своими секретами поделятся профессиональные визажисты.
Tallinn Fashion Week: Счастье в наследство.
Riga Fashion Week: Широкий крой добавляет свободы!
Автомобиль. Позвольте себе роскошь путешествия на четырех колесах: разбираемся, как обеспечить себе комфорт не только вождения, но и в более широком смысле – до мельчайшей детали. Почему для путешествия стоит выбирать именно роскошный автомобиль?
А также новости мира моды и красоты, гороскоп, афиша, рецепты бараньего окорока с зернами граната, бананового торта с кунжутной карамелью и многое другое.
Журнал Jana LUXURY выходит 4 раза в год. Закажите себе бесплатный экземпляр зимнего номера по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury до 1 декабря.
Осенний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
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