24.05.2024, 10:54
Воздушные воротнички и кружевные брюки. Неужели женственность снова в моде?(1)
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Укороченные жакеты, платья с галстуком-бантом и кружевные брюки явственно свидетельствуют о том, что в моду вернулась женственность, пишет журнал JANA Luxury. Бонусом выступают воздушные воротнички и пуговицы как украшения.
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