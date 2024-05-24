Журнал Яна
24.05.2024, 10:54

Воздушные воротнички и кружевные брюки. Неужели женственность снова в моде?

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ФОТО: Valeria Boltneva | Pexels

Укороченные жакеты, платья с галстуком-бантом и кружевные брюки явственно свидетельствуют о том, что в моду вернулась женственность, пишет журнал JANA Luxury. Бонусом выступают воздушные воротнички и пуговицы как украшения.

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