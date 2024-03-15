Журнал Яна
15.03.2024, 10:20

Как одежда может помочь сделать карьеру и выйти замуж? Дизайнер Диана Денисова объясняет, что такое психология стиля

 
Даини Денисова
Даини Денисова
ФОТО: Карина Ваус

Бывает, создаешь образ, следуя модным трендам и советам стилистов, но при этом не можешь избавиться от ощущения, что наряд как будто чужой и тебе в нем о-о-очень неуютно… Знакомое чувство? Почему это происходит и как сделать так, чтобы гардероб не только дарил чувство комфорта, но и помогал корректировать самовосприятие, а также добиваться важных целей – журнал JANA Luxury разбирался с дизайнером моды Дианой Денисовой, окончившей курс психологии стиля.

Я – не я?..

- Когда я окончила курс психологии стиля, поняла: по большому счету все зависит именно от нашей психологической сущности. Я теперь ощутила всю глубину фразы о том, что мода проходит, а стиль остается. И важнее именно стиль.

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