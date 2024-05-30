30.05.2024, 13:20
„Уродливые“ и культовые. Как сандалии Барби завоевали подиумы и фондовую биржу
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Если 200 лет назад Birkenstock были просто практичной ортопедической обувью, то сегодня это поистине культовые сандалии. Ведь биркенштоки – это экодвижение, фильм „Барби“, политическое заявление, модные подиумы, а с недавнего времени еще и Нью-Йоркская фондовая биржа. Так почему биркенштоки так популярны? Разбирался журнал JANA Luxury.
Биркенштоки, самые известные „уродливые“ сандалии, сейчас переживают свой золотой век и сводят с ума фанатов по всему миру. А с недавнего времени акции немецкого бренда с 250-летней историей торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Предполагается, что в результате фирма привлечет около 1,6 миллиарда долларов при стоимости акции от 44 до 49 долларов.
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