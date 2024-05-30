„Уродливые“ и культовые. Как сандалии Барби завоевали подиумы и фондовую биржу

Биркенштоки, самые известные „уродливые“ сандалии, сейчас переживают свой золотой век и сводят с ума фанатов по всему миру. А с недавнего времени акции немецкого бренда с 250-летней историей торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Предполагается, что в результате фирма привлечет около 1,6 миллиарда долларов при стоимости акции от 44 до 49 долларов.

Эксперт по модному брендингу Фернандо Агилета де ла Гарса считает, что в основе успеха бренда – приоритет клиента и его комфорта. И предрекает, что успех Birkenstock на бирже будет лишь расти, поскольку бренд и в дальнейшем будет соответствовать своим принципам и качеству. Время для выхода на биржу идеальное: в 21-м веке комфорт в стильном решении востребован больше, чем когда-либо, а Birkenstock – это гарантия простоты и вкуса.