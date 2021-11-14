14.11.2021, 12:10
“Становясь подростками, сыновья хотят противостоять отцу”. Известный бизнесмен и отец пятерых детей из Эстонии — о том, как вырастить успешного ребенка(6)
14 ноября — День отца
Foto: Priit Simson
Как воспитывают своих детей самые успешные папы? Как передать детям талант делать инвестиции, умение добиваться поставленных целей, духовные ценности? Возможно ли это или стоит просто баловать и предоставить полную свободу? Об этом журналу JANA Luxury отец пятерых детей, владелец медиаконцерна Ekspress Grupp
Ханс Х. Луйк.
Ханс Х. Луйк.