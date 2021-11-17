У заботливых отцов нашли специфические отличия в структуре мозга

Такое открытие сделали исследователи из Эссексского университета (Великобритания), Университета Калгари (Канада) и Института Макса Планка (Германия), статья которых опубликована в журнале Social Neuroscience.

Ученые просканировали головной мозг 50 отцов, чьим детям было пять-шесть лет, и 45 бездетных мужчин. Все участники исследования предварительно подробно рассказали о своих взглядах на участие отцов в воспитании детей, заботе о них — и о том, насколько они сами получают удовольствие, проводя время со своими отпрысками.

Оказалось, что у отцов, которые уверены в той важной роли, которую играет их участие в воспитании для развития детей, гипоталамус больше, чем у всех остальных. При этом наличие или отсутствие удовольствия от выполнения своих отцовских обязанностей с размером гипоталамуса не связано. Гипоталамус — отдел мозга, который, помимо прочего, регулирует такие функции высшей нервной деятельности, как привязанность и забота о потомстве.



Ученые пока не знают, повысился ли у отцов объем гипоталамуса в связи с тем, что они много заботятся о детях, или этот отдел мозга у них большой от природы. Как бы там ни было, исследователи рассчитывают, что полученные результаты помогут лучше разобраться в отношениях между детьми и их отцами.



“Во многих странах в последнее время вовлеченность отцов в воспитание резко повысилась. Мужчины хотят проводить больше времени со своими детьми, хотят, чтобы между ними устанавливалась тесная эмоциональная связь. Они хотят быть более вовлеченными отцами, которым дети доверяют. Полученные результаты демонстрируют, что эти желания идут прямо из глубин отцовского мозга”, — отметил ведущий автор исследования Паскаль Вртичка, комментарий которого приводит сайт “Во многих странах в последнее время вовлеченность отцов в воспитание резко повысилась. Мужчины хотят проводить больше времени со своими детьми, хотят, чтобы между ними устанавливалась тесная эмоциональная связь. Они хотят быть более вовлеченными отцами, которым дети доверяют. Полученные результаты демонстрируют, что эти желания идут прямо из глубин отцовского мозга”, — отметил ведущий автор исследования Паскаль Вртичка, комментарий которого приводит сайт earth.com

Предыдущее исследование, проведенное Вртичкой и его коллегами, показало, что, когда отцы и их дети вместе собирают пазлы, их мозг синхронизируется и начинает работать в унисон. При этом синхронизация тем сильнее, чем больше мужчины уверены, что они хорошие, вовлеченные отцы. “Папы, как и мамы, биологически предрасположены к тому, чтобы быть родителями. Это подтверждает и анатомия мозга отцов, и его синхронизация с мозгом детей. Поэтому так важно всячески поддерживать пап в их стремлении принимать как можно больше участия в жизни детей”, — пояснил Вртичка.