Как детские травмы мешают нам воспитывать собственных детей? Объясняет психолог из Таллинна

Во-первых, хочу начать с простой, но невероятно правдивой фразы: “Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того, что сделали из меня”.

Часто вижу, как мы, взрослые, тянем груз своего детства, жалеем себя, тешим свою гордыню, мол, не буду прощать родителей и прочее. Как думаете, будете ли вы по-настоящему счастливы в таком сценарии? Будут ли ваши дети счастливы рядом с вами? Конечно, нет.

Прежде всего важно наше отношение к ситуациям. Кто-то помнит пощечину от отца, а кто-то — как он носит на руках во время болезни. Будучи детьми, мы уязвимы, мы мало на что можем повлиять. Но! Повзрослев, каждый может принять решение, что делать со своим детством, как к нему относиться и так далее. Как говорят, где фокус, туда идёт энергия.

У меня есть удивительная возможность наблюдать за перевоплощениями моих клиенток, которые принимают решение стать по-настоящему счастливыми. Я обучаю их тому, как заглянуть в свою травму детства и взять из неё удивительный ресурс. Спросите, возможно ли это? 100% да!

Во-вторых, проработав свой опыт детства, уменьшив родительскую тревогу, вы усиливаете в себе родительскую осознанность. Это необходимая составляющая счастливого материнства. Осознанность — это выход из автоматически навязанных шаблонов поведения, когда вы слышите свои желания и строите жизнь по своим правилам. Ох, как же гармонично развиваются рядом с такими родителями дети!

Проработав ненужные и мешающие убеждения, вы получите максимальное удовольствие от материнства.

Как перестать быть заложником старых шаблонов поведения? Как научиться наслаждаться женской энергией? Как построить жизнь своей мечты? Об этом и не только я с радостью расскажу на женской конференции “Разреши себе сиять”. Подробнее о конференции — ЗДЕСЬ.

И главный совет, который я хочу вам дать в первую очередь: отстаньте от себя! Прекратите себя критиковать, во всех сложных ситуациях поддерживайте себя. И перестаньте так сильно стараться, будьте просто достаточно хорошей мамой. Занимайтесь вашим эмоциональным состоянием. Помните, счастливая мама — счастливый ребенок.