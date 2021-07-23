Психология
23.07.2021, 10:30

Как детские травмы мешают нам воспитывать собственных детей? Объясняет психолог из Таллинна

 
Наталья Беляева
психолог
Photo by Ksenia Chernaya from Pexels
Трудно встретить человека, который не вспомнил бы свою детскую травму. Когда родитель был слишком строг, или, наоборот, транслировал мало рамок и границ. Помня свой опыт, родители стремятся не повторить ошибок родителей со своими детьми. И каково же их удивление, когда вовремя диагностики эмоционального состояния ребенка выясняется, что ему необходим другой подход. Почему так происходит и что с этим делать? Объсняет таллиннский психолог Наталья Беляева.

Во-первых, хочу начать с простой, но невероятно правдивой фразы: “Важно не то, что сделали из меня, а то, что я сам сделал из того, что сделали из меня”.

Часто вижу, как мы, взрослые, тянем груз своего детства, жалеем себя, тешим свою гордыню, мол, не буду прощать родителей и прочее. Как думаете, будете ли вы по-настоящему счастливы в таком сценарии? Будут ли ваши дети счастливы рядом с вами? Конечно, нет.

Прежде всего важно наше отношение к ситуациям. Кто-то помнит пощечину от отца, а кто-то — как он носит на руках во время болезни. Будучи детьми, мы уязвимы, мы мало на что можем повлиять. Но! Повзрослев, каждый может принять решение, что делать со своим детством, как к нему относиться и так далее. Как говорят, где фокус, туда идёт энергия.

У меня есть удивительная возможность наблюдать за перевоплощениями моих клиенток, которые принимают решение стать по-настоящему счастливыми. Я обучаю их тому, как заглянуть в свою травму детства и взять из неё удивительный ресурс. Спросите, возможно ли это? 100% да!

Во-вторых, проработав свой опыт детства, уменьшив родительскую тревогу, вы усиливаете в себе родительскую осознанность. Это необходимая составляющая счастливого материнства. Осознанность — это выход из автоматически навязанных шаблонов поведения, когда вы слышите свои желания и строите жизнь по своим правилам. Ох, как же гармонично развиваются рядом с такими родителями дети!

Проработав ненужные и мешающие убеждения, вы получите максимальное удовольствие от материнства.

Как перестать быть заложником старых шаблонов поведения? Как научиться наслаждаться женской энергией? Как построить жизнь своей мечты? Об этом и не только я с радостью расскажу на женской конференции “Разреши себе сиять”. Подробнее о конференции — ЗДЕСЬ.

И главный совет, который я хочу вам дать в первую очередь: отстаньте от себя! Прекратите себя критиковать, во всех сложных ситуациях поддерживайте себя. И перестаньте так сильно стараться, будьте просто достаточно хорошей мамой. Занимайтесь вашим эмоциональным состоянием. Помните, счастливая мама — счастливый ребенок.

Оставить комментарий Читать комментарии