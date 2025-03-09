Люди
09.03.2025, 08:30

„Я не могла заболеть, не могла умереть. Потому что торт обязательно должен быть сделан и доставлен вовремя“. История успеха совладелицы Pavlova Cafe Ольги Даниловой

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Pavlova Cafe открыты в Таллинне, Дубае, Вильнюсе и Берлине!
Ольга Данилова, совладелица Pavlova Cafe
Ольга Данилова, совладелица Pavlova Cafe
ФОТО: АРХИВ ОЛЬГИ ДАНИЛОВОЙ

Сегодня десерты „Павлова“ от Ольги Даниловой, пожалуй, такой же фирменный знак Таллинна, как пипаркооки. Только в отличие от пряного печенья – круглый год. Между тем знаменитое Pavlova Cafe появилось всего семь лет назад, сейчас есть уже не только в нашей столице, но и в Вильнюсе, Дубае и с сентября прошлого года в Берлине – и это, по-видимому, далеко не предел. А совладелица кафе Ольга Данилова когда-то начинала как кондитер именно с пряничных домиков, пишет журнал JANA Luxury.

- Ольга, как получилось, что суперуспешными для тебя стали пирожные „Павлова“, которые делают, кажется, везде? Ведь карьеру кондитера ты начинала с пряничных домиков, а до этого и вовсе занималась компьютерами…

- В 1994 году я окончила факультет славянской филологии Тартуского университета и начала работать секретарем в большой охранной компании. В это время стали повсеместно внедрять компьютеры, я увлеклась и компьютеризировала наш тартуский офис. Потом пошла работать в маленькую компьютерную фирму, где делала все: коммерческие предложения, годовые отчеты, сама собирала-скручивала компьютеры из комплектующих. Конечно, когда я уходила, шеф рыдал.

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