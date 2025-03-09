09.03.2025, 08:30
„Я не могла заболеть, не могла умереть. Потому что торт обязательно должен быть сделан и доставлен вовремя“. История успеха совладелицы Pavlova Cafe Ольги Даниловой(10)
Pavlova Cafe открыты в Таллинне, Дубае, Вильнюсе и Берлине!
ФОТО: АРХИВ ОЛЬГИ ДАНИЛОВОЙ
Сегодня десерты „Павлова“ от Ольги Даниловой, пожалуй, такой же фирменный знак Таллинна, как пипаркооки. Только в отличие от пряного печенья – круглый год. Между тем знаменитое Pavlova Cafe появилось всего семь лет назад, сейчас есть уже не только в нашей столице, но и в Вильнюсе, Дубае и с сентября прошлого года в Берлине – и это, по-видимому, далеко не предел. А совладелица кафе Ольга Данилова когда-то начинала как кондитер именно с пряничных домиков, пишет журнал JANA Luxury.
- Ольга, как получилось, что суперуспешными для тебя стали пирожные „Павлова“, которые делают, кажется, везде? Ведь карьеру кондитера ты начинала с пряничных домиков, а до этого и вовсе занималась компьютерами…
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