"Отец года" Ахто Вили: "Не думаю, что я лучше других эстонских отцов, просто сейчас моя очередь"

Ахто и его жена Хельви женаты 45 лет и вместе воспитали двоих детей. Работа жизни Ахто заключалась в создании сельскохозяйственного предприятия в Торма — Torma Põllumajandusosaühing, которое сегодня является одной одной из самых производительных молочных ферм в Эстонии.

По словам дочери Ахто Мирьям (44), ее отец всегда был рядом с детьми. “Мой отец почти всегда был рядом, когда я где-то выступала или участвовала в соревнованиях, и он до сих пор счастлив делать это”, — говорит она. Хотя дети Ахто уже взрослые, тесный контакт с отцом сохраняется. “Для меня мой отец непоколебим как скала и крепок, как сталь. Я знаю, что всегда могу на него рассчитывать”, — описывает Мириам своего отца.

По словам дочери, Ахто своим тяжелым трудом обеспечил финансово свою старость, а также помогает детям и внукам. “Он помогает нам во всем! Нам никогда не перепрыгнуть эту планку!” — говорит Мириам.

“Я и в лучшем своем сне не мог предугадать такого большого сюрприза”, — сказал Ахто Вили, принимая титул “Отец года”. Ахто не считает, что он лучше всех остальных отцов-эстонцев. “Но теперь моя очередь, и я стараюсь быть достойным”, — сказал он.

В 2020 году титула "Отец года" был удостоен эстонский ученый Арво Тувикене.