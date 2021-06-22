ВИДЕО | "Нам повезло, что дети решили не устраивать нам конфетно-букетный период". История попечительской семьи Юрия и Нины из Эстонии
Этот путь был полон бесед, испытаний и, конечно же, радости.
Зарождение мысли о приемном родительстве
Нина: Мы поговорили с родственниками о том, что мы хотим, рассказали, поделились, выслушали их мнение на этот счет. Между собой обсуждали, потому что много информации новой было для нас. Обсуждали между собой, на что мы готовы, на что нет. Особенно попечение — мы знали, что такое опека, усыновление, а что есть такая форма как попечение, мы изначально не знали. Это заняло время — между собой обсудить.
Юрий: Принятие решения, хватит ли у нас ресурсов воспитывать ребенка по такой схеме — давать кров, семью, воспитание и так далее. Потому что это очень сильно отличается от усыновления или от классической семьи — мы даже не рассматриваем этот вариант, это совсем другая история. Вот на это уходило много времени.
О встрече с детьми
Нина: Было волнительно. Скажем так, мы ждали, что рано или поздно позвонят, и были готовы. Но, скорее всего, самое волнительное — это была первая встреча с ребенком, а не сам звонок. Потому что звонок — это просто как информация: позвонили, сказали. А уже с ребенком — это взаимодействие, и поэтому вот эта первая встреча была очень волнительная. Мне кажется, я даже когда после встречи вышла, уже и не помнила, что там было, как там было… Это было очень эмоционально.
Юрий: Я шел на первую встречу и для меня было важно запомнить именно это первое ощущение. Чтобы быстро принять решение, не делать повторные, третьи встречи и так далее. То есть максимально надо подготовиться к тому, чтобы не рассматривать ребенка с точки зрения его роста, веса, а именно эмоционально — что ты почувствовал. И желательно сделать это как можно быстрее и один раз.
Братья-сестры — вместе, детей, как правило, не разлучают
Юрий: Когда мы изначально уже пошли на PRIDE, мы сразу обозначили, что мы хотим одного ребенка, и со временем, скорее всего, второго. То есть мы изначально, в принципе, говорили про двух. Но мы не думали, что будет такой вариант, что их будет сразу двое, что это будут братья. Мы достаточно сильно сомневались, спрашивали, помимо своих родственников, у наших преподавателей на PRIDE, у чиновников, с которыми мы сотрудничали и сотрудничаем сегодня, как они видят со стороны вообще, сможем ли мы сразу двоих потянуть. Получили достаточно положительные ответы, для себя все это приняли, выстроили какую-то систему координат — чем это лучше варианта “один плюс один“ — и на самом деле не ошиблись. Все в итоге сошлось.
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