Это просто фен! Заслуженно ли Dyson стоит таких больших денег? Вот что думают эксперты

Когда британская технологическая компания Dyson, давно известная революционными разработками в области пылесосов, впервые объявила о выходе на рынок приборов для ухода за волосами, это вызвало не только шок и изумление, но и массу сомнений. В 2016 году компания выпустила свой первый фен Dyson Supersonic, пообещав, что он будет легче и тише других, а также будет бережнее относиться к волосам. Лидеры индустрии красоты скептически относились к тому, что прибор найдет свою аудиторию покупателей, но в 2017 году Dyson удалось стать самым продаваемым феном в Великобритании. Другие модели, включая универсальный стайлер Airwrap и беспроводной выпрямитель Corrale были выпущены в 2018 и 2020 годах.