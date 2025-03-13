Это просто фен! Заслуженно ли Dyson стоит таких больших денег? Вот что думают эксперты(3)
„Хороший фен стоит от 150 евро и выше“, — говорит опытный парикмахер Андрис Путниньш. Сейчас многие покупают фены Dyson за 500-700 евро. Не переплачивают ли они? Delfi Life спросил нескольких парикмахеров, действительно ли знаменитый фен во всех его модификациях стоит таких денег.
Когда британская технологическая компания Dyson, давно известная революционными разработками в области пылесосов, впервые объявила о выходе на рынок приборов для ухода за волосами, это вызвало не только шок и изумление, но и массу сомнений. В 2016 году компания выпустила свой первый фен Dyson Supersonic, пообещав, что он будет легче и тише других, а также будет бережнее относиться к волосам. Лидеры индустрии красоты скептически относились к тому, что прибор найдет свою аудиторию покупателей, но в 2017 году Dyson удалось стать самым продаваемым феном в Великобритании. Другие модели, включая универсальный стайлер Airwrap и беспроводной выпрямитель Corrale были выпущены в 2018 и 2020 годах.