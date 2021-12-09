Игристое Ferrari, самый модный мейк и роскошная елка. Готовимся к праздникам с зимним номером JANA Luxury!

ФОТО: JANA LUXURY

Как нарядить по-настоящему роскошную елку? В каком игристом купаются победители “Формулы-1”? Что добавляет в оливье шеф-повар Дмитрий Демьянов? Что любят получать в подарок эстонские знаменитости? Все ответы — в свежем номере JANA Luxury, посвященном предстоящим праздникам.