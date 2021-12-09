09.12.2021, 14:52
Игристое Ferrari, самый модный мейк и роскошная елка. Готовимся к праздникам с зимним номером JANA Luxury!
ФОТО: JANA LUXURY
Как нарядить по-настоящему роскошную елку? В каком игристом купаются победители “Формулы-1”? Что добавляет в оливье шеф-повар Дмитрий Демьянов? Что любят получать в подарок эстонские знаменитости? Все ответы — в свежем номере JANA Luxury, посвященном предстоящим праздникам.
Читайте в новом зимнем номере журнала JANA Luxury:
- Как приготовить к Новому году вкусный оливье, как меняется кулинарное искусство и в чем секрет успеха поваров Эстонии в том числе в мировом масштабе — рассказывает легендарный ресторатор, владелец Gloria и президент Bocuse d’Or Estonia Дмитрий Демьянов.
- Чем заняться этой зимой? Идеями и планами делятся Александр Ивашкевич, Владимир Свет, Ирэн Чуприяновская и Александр Кучмезов.
- Худоба не имеет отношения к счастью: фитнес-тренер Юлия Смоли делится секретом, как есть все и не толстеть, и о единственной стоящей причине постройнеть.
- Гламурный мейк: раз-два — и готова! Осваиваем технику трендового макияжа глаз “паучьи лапки” и другие нюансы модного мейка.
- Внимание: шея! Разбираемся в специально придуманных для шеи кремах, масках и процедурах, запоминаем лайфхаки и упражнения.
- Северное сияние Tallinn Fashion Week: расслабленный комфорт плюс яркие луки для грядущих праздников!
- Драгоценности, которые выбирают владельца: почему дизайнерские украшения так ценятся и считаются статусными?
- Что тебе подарить?.. Эмоции и путешествия! Идеи — в ответах известных людей Эстонии.
- Недавняя Миланская ярмарка убедительно показала, что мир оправляется от шока и не всегда жаждет кардинально нового. В тренде — дерево, цвет, индустриальность.
- С новым счастьем! Дизайнерские тренды настойчиво рекомендуют: праздники заслуживают того, чтобы дома царила магия роскоши. Так как же нарядить модную елку?
- Автомобиль на сжатом газе, гибрид, электромобиль — каким будет завтрашний день автопрома?
- Почему “Формула-1” выбирает Ferrari — не только автомобиль, но и игристое вино? И в чем сила роскошных итальянских игристых, помимо просекко?
- Мальдивы: двуликий рай — сколько стоит путешествие на курорт мечты и все ли здесь безоблачно-счастливо…
А также о новинках косметики и свежих парфюмах, ярких находках мира моды, рецептах изысканных блюд к рождественско-новогоднему столу, идеях подарков и многом другом!
Зимний номер журнала JANA Luxury уже в продаже в магазинах Rimi, Prisma, Selver, в универмагах Solaris, Stockmann и в R-Kiosk!