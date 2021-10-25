За сколько нужно планировать беременность? От чего стоит отказаться? Объясняет врач Ида-Таллиннской центральной больницы

Вероятность беременности выше, если вес тела оптимален. Избыточный или недостаточный вес может влиять на регулярность менструального цикла и наличие овуляций. Нормальным индексом массы тела (ИМТ) считается 19-24,9. Регулярная физическая активность повышает фертильность организма, а также помогает телу привыкнуть к физическим нагрузкам, возникающим во время беременности. Рекомендуется быть физически активными не менее 30 минут в день.

Зачатию способствует и то, что женщина знает продолжительность своего менструального цикла. Обычно цикл длится 28 дней. У большинства женщин овуляция наступает в середине цикла, которая обычно приходится на его 14-й день. Для облегчения зачатия следует регулярно заниматься сексом. Стоит избегать использования смазок, поскольку они могут ухудшать качество спермы.

Силья Стаальфельдт-Рахумяги добавляет, что зачатие может занять до одного года, а иногда и больше: “В период каждого овуляционного цикла вероятность забеременеть составляет примерно от 20 до 25 %. По статистике, в течение 3 месяцев зачать ребенка удается примерно 57 %, в течение 6 месяцев — 72 %, в течение 12 месяцев — 85 %, а в течение 24 месяцев — 94 % пар”.

Следует уменьшить стресс, поскольку даже это может влиять на период, требующийся для зачатия. Стоит достаточно отдыхать и делать приятные дела — это также способствует беременности”, — говорит заведующая акушерской службой Женской клиники ВТЦБ.

Следует отказаться от вредных привычек, а если вы принимаете лекарства, стоит проконсультироваться о сокращении их приема с семейным врачом или врачом-специалистом и при необходимости изменить план лечения.

По словам Сильи Стаальфельдт-Рахумяги, при планировании беременности важны здоровый образ жизни и наличие в рационе достаточного количества витаминов: “В период планирования беременности и в первом триместре важно ежесуточно принимать 400-800 мкг фолиевой кислоты, которая поддерживает развитие нервной системы плода. Следует также посмотреть, достаточно ли разнообразно повседневное меню и содержит ли оно протеины, железо, цинк, витамины C и D. Рекомендуется ограничить потребление кофе 1-2 чашками в день”.

Во имя фертильности должны трудиться не только женщины, но и мужчины

На успех зачатия влияет и образ жизни мужчин. “Мужчина должен вести здоровый образ жизни и больше тренироваться. Повышенный индекс массы тела, курение, употребление алкоголя и наркотиков влияют на фертильность мужчин. Также необходимо следить за уровнем стресса и обогащать свой рацион питания. Следует избегать приема горячих ванн, посещения бани, ношения узкого белья и узких брюк, подогрева сидений и держания ноутбука на коленях. Стоит учитывать, что температура яичек не должна быть высокой, поскольку это может ухудшать качество спермы”, — объясняет Силья Стаальфельдт-Рахумяги.

Здоровье поддерживает развитие ребенка

Первые недели беременности крайне важны, поскольку плод переживает стремительное развитие. К тому времени, как будущие родители приходят на первый прием к акушерке на 7-8-й неделе, плод проходит следующие этапы развития:

Развитие плода на 1-4-й неделях

В ходе овуляции созревшая в яичниках яйцеклетка выходит в маточную трубу, и в результате оплодотворения возникает зигота — первая клетка будущего ребенка, в которой содержится генетическая информация матери и отца. Оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к рыхлой слизистой матки, и на этом оплодотворение заканчивается. Далее оплодотворенная яйцеклетка делится, образуя скопление клеток — эмбрион. Наружные клетки эмбриона внедряются глубже в слизистую матки, чтобы там соединиться с кровеносными сосудами матери. Внутренние клетки делятся на три клеточных слоя, из которых позднее развиваются части тела плода. Из внутреннего зародышевого листка формируются легкие, печень, органы пищеварения и поджелудочная железа. Из среднего зародышевого листка формируются скелет, мышцы, почки, кровеносные сосуды и сердце. Из наружного зародышевого листка формируются кожа, волосы, глаза, зубная эмаль и нервная система.

Развитие плода на 5-9-й неделях

Развиваются позвоночник, спинной мозг и кровеносные сосуды. Появляются зачатки печени и поджелудочной железы.

Продолжают развиваться органы. Закрывается соединяющая головной и спинной мозг нервная трубка. По бокам будущего лица видны зачатки глаз. Возникают зачатки пищеварительного тракта с брюшной и грудной полостями и позвоночником. Имеются зачатки рук и ног. Начинает развиваться плацента. Сердце бьется, кровообращение независимое. Развиваются пищевод и трахея. Ребенок начинает шевелиться. На руках и ногах формируются пальцы. По бокам шеи возникают ушные раковины, на лице различимы начинающий формироваться рот, форма носа. Глаза еще расположены далеко друг от друга, однако веки различимы. До этого образовались хрящевые кости скелета ребенка, теперь их начинают заменять костные клетки. Если будущий ребенок — мальчик, в это время формируются яички. Рост ребенка на 8-й неделе — примерно 9-11 мм.

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