Каковы первые признаки беременности? Почему тест может быть отрицательным? Объясняет врач Ида-Таллиннской центральной больницы

Да, тест на беременность — скорейшее и простейшее средство для определения беременности. Его надежность — 97 %, если все сделано правильно. Тем не менее, иногда можно получить негативный результат. Зачастую причина в том, что тест делается слишком рано. Если это ваш случай, но вы всё же чувствуете, что можете быть беременны, просто сделайте новый тест на следующей неделе.

Тесты на беременность продаются в аптеках и крупных продуктовых магазинах. Для их покупки не требуется рецепт врача, купить тест просто. “Важно знать, что тест показывает наличие беременности и тогда, когда сама полоска неяркая, а лучшее время для теста — ранним утром, сразу после пробуждения”, — говорит Силья Стаальфельдт-Рахумяги.

Подходящее время для теста — не ранее чем через пару дней после предполагаемого начала менструации. Не спешите делать тест на беременность раньше этого времени, поскольку в таком случае ваш тест может не дать достоверного результата. Подождите, пока не настанет срок, когда должны начаться ваши критические дни, и тогда сделайте тест.

Ощущение, что вы, возможно, беременны, может проявляться по-разному. “Отсутствие критических дней, изменившееся чувство вкуса, чувствительность груди, усталость, тошнота по утрам — всё это может навести на мысль, что вы, возможно, беременны. В таком случае стоит сделать тест на беременность, однако еще лучше задуматься о беременности уже заранее. За пару месяцев можно начать прием фолиевой кислоты, которая крайне важна для развития нервной системы младенца в первом триместре”, — сказала заведующая акушерской службой Женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы Силья Стаальфельдт-Рахумяги.

Если тест на беременность показывает положительный результат, это означает, что вы беременны уже примерно две недели. Именно столько времени требуется, чтобы организм начал вырабатывать достаточно гормонов беременности, чтобы на сделанном утром тесте появилось две полоски.



Такое чувство действительно может порой возникать. В начале беременности могут иногда наблюдаться легкое кровотечение или мажущие кровянистые выделения. “Это бывает именно в первые недели беременности, и причиной в основном является прикрепление плода к стенке матки”, — отмечает заведующая акушерской службой Женской клиники ВТЦБ.



Усталость и повышенная чувствительность — может ли всё это быть связано с беременностью?



Чувство, что вы устаете сильнее, чем обычно, может говорить о том, что вы беременны. Кроме того, беременность может также влиять на чувство обоняния и вкуса. Некоторые женщины говорят, что чувствуют во рту странный привкус металла, однако чаще всего мы слышим о случаях, когда беременные просто чувствительны к запахам, в основном отвращение вызывают некоторые конкретные продукты питания. В начале беременности грудь также может стать более чувствительной, поскольку тело привыкает к новому гормональному балансу. Хорошая новость в том, что уже через несколько недель многие симптомы будут переноситься гораздо легче.



Чувство тошноты — продлится ли оно всю беременность?



Тошнота и рвота также являются распространенным симптомом в начале беременности. Многие испытывают их по утрам, однако вы точно слышали от друзей или знакомых, что тошнота может возникать и в дневное время. Или ночью. Не переживайте — во втором триместре большинство женщин переносят эти симптомы уже гораздо легче. “Когда вы приходите на первый прием к акушерке, самое время спросить, как нейтрализовать тошноту”, — советует Силья Стаальфельдт-Рахумяги.



Когда нужно идти к врачу?



Если тест дал положительный результат, самое время записаться на прием к акушерке — оптимально сделать это к 7–8-й неделе беременности. В Женской клинике ВТЦБ можно встать на учет по беременности, позвонив по номеру 6661900, либо онлайн на портале www.digilugu.ee или iPatsient.itk.ee. Вы успеете на первый прием, если забронируете время через 3–4 недели после несостоявшегося начала менструации. Важно знать, что как в медицине, так и в различных доступных в интернете календарях беременности ее срок всегда рассчитывается с первого дня последней менструации.

А затем наслаждайтесь беременностью и ощущением того, что вы скоро станете матерью! Важно знать, что если у вас возникает боль в животе, чувство, словно вы вот-вот потеряете сознание, или кровотечение, то следует при первой же возможности обратиться к гинекологу, акушерке или — при необходимости — на экстренный прием. Это может быть внематочная беременность, и вам может потребоваться помощь лучших специалистов. Если у вас отсутствует медицинское страхование, вы можете ходатайствовать о страховании в связи с беременностью. Попросите у своей акушерки справку о беременности и предоставьте ее в Больничную кассу.