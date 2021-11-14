Беременным разрешили немного кофе

Беременных женщин обычно призывают или вообще отказаться от кофе и других содержащих кофеин напитков, или максимально ограничить их потребление из опасений, что кофеин может повышать риск выкидыша, преждевременных родов и негативно сказываться на росте плода.

Чтобы выяснить, как кофеин влияет на здоровье самих беременных, повышает ли это вещество риск таких осложнений, как гестационный диабет, гипертония и преэклампсия, американские исследователи, статья которых опубликована в журнале JAMA Network Open, проанализировали данные о более чем двух с половиной тысячах будущих матерей. Беременные женщины каждую неделю отчитывались о том, сколько они пьют кофе, чая и других напитков, содержащих кофеин. Кроме того, исследователи измеряли уровень кофеина в крови участниц на сроке от 10 до 13 недель беременности.

Оказалось, что в первом триместре кофеин не повышает риск гестационного диабета. А если во втором триместре выпивать в день одну чашку кофе (около 170 граммов напитка), риск гестационного диабета снизится на 47%. Что касается риска гипертонии и преэклампсии, то исследователи не нашли никаких различий между теми, кто пил и не пил кофеинизированные напитки во время беременности.

“Полученные результаты не означают, что мы рекомендуем тем беременным, которые не пьют кофе и другие напитки с кофеином, начинать это делать для снижения риска гестационного диабета. Просто тем женщинам, которые все же не могут совсем отказаться от кофе, будет приятно узнать, что они тем самым не наносят вреда своему здоровью”, - пояснила ведущий автор исследования Стефани Хинкл.