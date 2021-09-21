Хлеб для младенцев. В Британии муку будут обогащать фолиевой кислотой, полезной при беременности

Витамин В9 укрепляет нервную и кровеносную системы и особенно необходим в периоды, когда организм ускоренным темпом формирует новые клетки. В частности, он предотвращает развитие врожденных заболеваний у младенцев, прежде всего поражения спинного мозга, известного как spina bifida, или расщепление позвоночника. Оно лечится хирургическим путем, и даже в лучших клиниках шансы на успех не превышают 40%. Большинство пациентов остается инвалидами на всю жизнь.

Полезные свойства витамина В9 открыла в 1931 году британский врач-исследователь Люси Уиллс. В природном виде он содержится в дрожжах, ржаном хлебе, яйцах, печени, фасоли, брокколи, цветной капусте, шпинате, свекле, редисе и клубнике, но медики находят это недостаточным.

ВОЗ рекомендует всем принимать 0,3-0,4 миллиграмма фолиевой кислоты в день, а беременным и кормящим матерям - по 0,5-0,6 мг.

Обязательное обогащение муки фолиевой кислотой обсуждалось в Британии с 2019 года. В центре дискуссии находились возможные нежелательные последствия и вопрос о том, является ли естественное потребление витамина В9 достаточным, или нет.

Научный консультативный комитет по питанию при правительстве считает, что оно будет ежегодно предотвращать порядка 200 случаев рождения детей со spina bifida. В Австралии после введения аналогичной меры количество случаев расщепления позвоночника у новорожденных снизилось на 14%.

По имеющимся данным, около половины беременностей в Британии являются незапланированными и женщины какое-то время не догадываются о своем состоянии, а spina bifida возникает уже через три недели вынашивания плода. Чтобы возник нужный эффект, фолиевую кислоту желательно начать принимать за месяц до зачатия и продолжать это делать как минимум первые четыре месяца.

Нововведение не затрагивает цельнозерновой хлеб, в котором витамина В9 и так много, за исключением муки, не содержащей глютен.