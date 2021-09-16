Беременная женщина приютила у себя беременную кошку. Обе родили в один день

Перерыв продлился ровно до тех пор, пока женщина и ее муж не нашли Дав — прекрасную белую кошку.

Они встретили ее на парковке — одинокую, израненную и беременную. Сначала Лорен попыталась найти ее хозяев, но узнала, что животное бездомное, и кормится на помойке возле ближайшего кафе. А все приюты, в которых животных не усыпляют, оказались переполнены.

Женщина не смогла оставить кошку, зная, что той придется заботиться о котятах на улице. И пара решила взять ее на передержку. Они сходили к ветеринару и выяснили, что с котятами все хорошо, Дав должна была родить примерно в то же время, что и Лорен.

И, действительно, когда женщина вернулась из больницы с новорожденной дочерью, оказалось, что кошка произвела на свет шестерых котят. Лорен не уверена, что роды у них случились в один день, так как не наблюдала их сама, но даты должны быть очень близки. Все котята оказались здоровыми, побывали на приеме у ветеринара, и теперь живут в семьях неподалеку от дома, где родились. Дав тоже нашла постоянный дом - ее забрал друг Лорен. Так что женщина и ее дочь могут в любой момент навестить своих бывших подопечных, сообщает портал Boredpanda.



