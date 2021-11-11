Беременность и вакцина от гриппа в Эстонии: какие мифы существуют, когда безопаснее привиться и что важно знать?

Если роды приходятся на сезон гриппа, то поступающие ребенку от матери через плаценту антитела помогут справиться и малышу. Этот пассивный иммуннитет защищает ребенка в самые первые месяцы жизни, так как детям до шести месяцев вакцину от гриппа не вводят.

Прививаясь, мать защищает себя, ее беременность протекает более безопасно. Беременность вносит временные изменения в иммунную и дыхательную систему женщины, и эти изменения делают беременную в разы восприимчивее к возникновению связанных с гриппом осложнений.

Не исключены и ситуации, когда ребенок внутри материнского организма мог бы справиться, но грипп настолько истощает саму мать, что беременность нельзя продолжать из-за ее тяжелого состояния. Это, по словам Эрланг, к счастью случается крайне редко.

Несомненно, вакцина от гриппа не предлагает стопроцентной защиты, но в большинстве случаев помогает исключить особенно тяжелые случаи течения болезни и самые серьезные риски, которых у беременных женщин, заболевших гриппом, может быть достаточно много. “Прерывание беременности, преждевременные роды, внутриутробные проблемы роста ребенка”, — перечисляет Эрланг.

Если в целом, то существуют вирусы гриппа типа А и типа B с похожими симптомами, но каждый сезон у них появляются различные штаммы. В связи с этим каждой осенью в начале сезона гриппа нужно вводить новую вакцину — введенная в прошлом году уже не помогает. По той же самой причине нельзя использовать оставшуюся с прошлого года вакцину, каждый год она приводится в соответствие именно с неповредственно распространяющимися штаммами — насколько их можно предугадать.

Вирус гриппа — достаточно неприятное и нестабильное явление. Говоря о нем, гинеколог Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Кюлли Эрланг использует выражения, которыми обычно описывают человеческое поведение: "вирус любит", "вирус дает". “Но он ведь действительно живой организм. У нас здесь в северном полушарии грипп сезонно распространяется осенью, зимой, ранней весной. И каждый год вирус немного отличается от предыдущего”, — отмечает Эрланг.

Вирус гриппа может протекать с легким кашлем и насморком, но в тоже время в некоторых случаях могут возникнуть осложнения, например, воспаление легких или упомянутое выше неблагоприятное протекание беременности. Иногда бывают и смертельные случаи. По утверждению Эрланг, в подавляющем большинстве случаев это относится к людям, относящимся к группе риска и с сопутствующими заболеваниями, но и беременность в связи с вирусом гриппа относит беременную женщину к группе людей с повышенным риском.

Необоснованные страхи



В отношении беременности, младенцев и вакцин у людей существует легкая настороженность, а иногда даже и отрицание. Одна из опасностей, которая часто звучит, - это, например, связь вакцинации и проблем аутического спектра.

“Да, в 1997 году в Великобритании было опубликовано исследование, где якобы была обнаружена связь между комплексной вакциной (свинка, корь, краснуха) и аутизмом. Через некоторое время проводивший это исследование и сам признал, что данные на самом деле неправильны. Несмотря на это, данное утверждение проверялось десятками других исследований, но какой-то связи между вакциной и аутизмом найдено не было. Но этот миф очень активно распространяется до сих пор”, — сказала Эрланг.

При этом это исследование было связано только с комплексной вакциной (свинка, корь, краснуха), однако теперь те же выводы переносят на все вакцины.

Веру в необходимость вакцины от гриппа подрывает и то, что, многие другие вирусы, вызывающие болезни верхних дыхательных путей, дают схожие с гриппом симптомы - это вызывает у людей вопросы, а какова вообще польза от вакцинации. “Да, и другая вирусная инфекция может протекать с похожими симптомами, но при этом грипп - это болезнь, которую вызывает конкретный вирус, что можно определить путем тестирования”, - напоминает доктор.