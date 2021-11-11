Беременность и вакцина от гриппа в Эстонии: какие мифы существуют, когда безопаснее привиться и что важно знать?
Вирус гриппа — достаточно неприятное и нестабильное явление. Говоря о нем, гинеколог Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Кюлли Эрланг использует выражения, которыми обычно описывают человеческое поведение: "вирус любит", "вирус дает". “Но он ведь действительно живой организм. У нас здесь в северном полушарии грипп сезонно распространяется осенью, зимой, ранней весной. И каждый год вирус немного отличается от предыдущего”, — отмечает Эрланг.
Если в целом, то существуют вирусы гриппа типа А и типа B с похожими симптомами, но каждый сезон у них появляются различные штаммы. В связи с этим каждой осенью в начале сезона гриппа нужно вводить новую вакцину — введенная в прошлом году уже не помогает. По той же самой причине нельзя использовать оставшуюся с прошлого года вакцину, каждый год она приводится в соответствие именно с неповредственно распространяющимися штаммами — насколько их можно предугадать.
Защищает и ребенка
Несомненно, вакцина от гриппа не предлагает стопроцентной защиты, но в большинстве случаев помогает исключить особенно тяжелые случаи течения болезни и самые серьезные риски, которых у беременных женщин, заболевших гриппом, может быть достаточно много. “Прерывание беременности, преждевременные роды, внутриутробные проблемы роста ребенка”, — перечисляет Эрланг.
Не исключены и ситуации, когда ребенок внутри материнского организма мог бы справиться, но грипп настолько истощает саму мать, что беременность нельзя продолжать из-за ее тяжелого состояния. Это, по словам Эрланг, к счастью случается крайне редко.
Прививаясь, мать защищает себя, ее беременность протекает более безопасно. Беременность вносит временные изменения в иммунную и дыхательную систему женщины, и эти изменения делают беременную в разы восприимчивее к возникновению связанных с гриппом осложнений.
Если роды приходятся на сезон гриппа, то поступающие ребенку от матери через плаценту антитела помогут справиться и малышу. Этот пассивный иммуннитет защищает ребенка в самые первые месяцы жизни, так как детям до шести месяцев вакцину от гриппа не вводят.
Вирус гриппа может протекать с легким кашлем и насморком, но в тоже время в некоторых случаях могут возникнуть осложнения, например, воспаление легких или упомянутое выше неблагоприятное протекание беременности. Иногда бывают и смертельные случаи. По утверждению Эрланг, в подавляющем большинстве случаев это относится к людям, относящимся к группе риска и с сопутствующими заболеваниями, но и беременность в связи с вирусом гриппа относит беременную женщину к группе людей с повышенным риском.
Необоснованные страхи
В отношении беременности, младенцев и вакцин у людей существует легкая настороженность, а иногда даже и отрицание. Одна из опасностей, которая часто звучит, - это, например, связь вакцинации и проблем аутического спектра.
“Да, в 1997 году в Великобритании было опубликовано исследование, где якобы была обнаружена связь между комплексной вакциной (свинка, корь, краснуха) и аутизмом. Через некоторое время проводивший это исследование и сам признал, что данные на самом деле неправильны. Несмотря на это, данное утверждение проверялось десятками других исследований, но какой-то связи между вакциной и аутизмом найдено не было. Но этот миф очень активно распространяется до сих пор”, — сказала Эрланг.
При этом это исследование было связано только с комплексной вакциной (свинка, корь, краснуха), однако теперь те же выводы переносят на все вакцины.
Веру в необходимость вакцины от гриппа подрывает и то, что, многие другие вирусы, вызывающие болезни верхних дыхательных путей, дают схожие с гриппом симптомы - это вызывает у людей вопросы, а какова вообще польза от вакцинации. “Да, и другая вирусная инфекция может протекать с похожими симптомами, но при этом грипп - это болезнь, которую вызывает конкретный вирус, что можно определить путем тестирования”, - напоминает доктор.
Конечно, существуют вакцины, которые противопоказаны беременным. Обобщенно, по словам Эрланг, вакцины можно разделить на т. н. живые (содержат живой ослабленный возбудитель болезни) и содержащие "убитый" - инактивированный - возбудитель болезни. В общем случае первые для беременных запрещены — вакцины от ветряной оспы, свинки, кори, краснухи. Ко второй группе относятся, например, вакцины от гриппа, клещевого энцефалита, дифтерии, столбняка, которые при необходимости можно вводить беременным. “А вакцины от гриппа и коклюша даже рекомендуются беременным”, — подчеркнула Эрланг.
Некоторые штаммы гриппа “любят” беременных
Эрланг рада тому, что информированность эстонцев в части вакцины от гриппа в целом повысилась. Осенью 2019 и 2020 года вакцина в Эстонии даже - впервые - закончилась: столько было желающих вакцинироваться. Однако есть страны, где, например, число вакцинированных от гриппа людей из группы риска достигает 80%, а в Эстонии этот показатель составляет лишь 10%.
“Мы все еще связываем грипп с болезнью, протекающей с простым кашлем и насморком, но забываем, что эта болезнь может быть и смертельной”, - говорит Эрланг.
“У моего поколения и даже у пары предыдущих поколений отсутствует личный опыт пандемического распространения гриппа. Мы стали забывать, что сама история доказывает, что время от времени по весьма непредсказуемым причинам вспышка гриппа может перерасти в пандемию и убить сотни тысяч людей”, - добавила она.
“Причем некоторые из этих вирусов гриппа “предпочитают” именно беременных. Например, распространявшийся в 2009 году т. н. “свиной грипп” был именно таким. Беременные болели тяжелее, и смертность среди них была выше. “В США из числа умерших из-за свиного гриппа 5% составляли беременные женщины, мертворожденных было в 4 раза больше”, - говорит Эрланг. Эстония в тот раз спаслась от широкого распространения болезни, и беременных тогда вакцинировали в первую очередь.
Когда было бы разумным привиться?
Беременность длится 9 месяцев и, таким образом, хотя бы один из этих месяцев гарантированно выпадает на сезон гриппа. Эрланг говорит, что существуют различные мнения, когда беременным стоит вакцинироваться от гриппа. Существуют страны, которые рекомендуют делать это во втором или третьем триместре, в Эстонии и многих странах Европы считается, что вакцинироваться можно на всем протяжении беременности.
“Вакцина от гриппа безопасна на протяжении всех месяцев беременности, но так как в первом триместре опасность прерывания беременности статистически в любом случае высока — около 20% — то у человека легко может возникнуть связь относительно вакцины и прерывания беременности, хотя научно доказано, что такая связь отсутствует", — сказала гинеколог.
Грипп обычно приходит в Эстонию в ноябре и набирает более высокие обороты в начале нового года. Если младенец уже вот-вот появится, а мать не прошла вакцинацию, то было бы неплохо создать вокруг малыша так называемый кокон, вакцинировав всех относящихся к ближнему кругу младенца людей — отца, сестер, братьев, бабушек и дедушек. Это не так эффективно, но все же создаст определенный уровень защищенности.
Последние пару лет случаи гриппа были достаточно редкими. Это, по словам Эрланг, весьма логично. Это были годы коронавируса, когда поездки были сильно ограничены и распространение вируса из-за этого затруднено. Кроме того, мы научились соблюдать дистанцию, оставаться в случае болезни дома и мыть руки.
Какими окажутся в плане распространения гриппа предстоящие осень и зима, Эрланг предсказать не может. Она не сторонник принуждения беременных вакцинироваться любой вакциной, но искренне надеется, что беременные введут себя в курс научно обоснованной информации.
“Конечно, можно и самим погуглить, но разумнее было бы обсудить это со своим акушером или гинекологом и поделиться с ними своими сомнениями или страхами”, — говорит Эрланг. На государственном уровне в Эстонии не установлено никакого показателя, сколько беременных должно быть вакцинировано от гриппа и коклюша, но она надеется, что все больше женщин осознают необходимость этой вакцинации.
“Может быть, однажды напоминание о вакцинации от гриппа будет во всех этих популярных приложениях для беременных, которыми женщины в настоящее время пользуются”, — сказала Эрланг.
В находящейся относительно близко от Эстонии Швеции было проведено исследование относительно родившихся в 2009-2010 годах детей, которое продолжалось почти семь лет. Участие в нем приняли 13 845 матерей, которые были вакцинированы в первый триместр беременности и 29 293 матери, которые вообще не были вакцинированы. На протяжении периода наблюдения расстройства аутического спектра было диагностировано у 394 (1%) детей вакцинированных матерей и 330 (1,1%) детей невакцинированных матерей. Таким образом, риск возникновения расстройств спектра аутизма был одинаковым у детей как вакцинированных матерей, так и не вакцинированных.
Источник: Eesti Arst