Я – мама
06.10.2021, 10:30

Беременная Хейли боролась с коронавирусом шесть недель: “Часто думала, что на этом все — я умру”

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Хейли до сих пор не восстановилась полностью. Что же случилось?
ПРИКОВАНА К ПОСТЕЛИ: Хейли думала, что умрет: «Грустно, когда люди утверждают, что эта болезнь выдумка».
ПРИКОВАНА К ПОСТЕЛИ: Хейли думала, что умрет: «Грустно, когда люди утверждают, что эта болезнь выдумка».
Фото: Яанус Ленсмент
*В Эстонии есть женщины, которым приходилось преждевременно прерывать беременность по причине прекращения развития плода на фоне заражения матери коронавирусом.
*В Тарту у одной из женщин, болевшей COVID-19 в тяжелой форме, случился выкидыш.
*Врачи подчеркивают, что беременные женщины должны вакцинироваться, поскольку прививка спасает от тяжелого течения болезни.

Cкорая помощь доставила находившуюся на шестом месяце беременности Хейли в Ида-Таллиннскую центральную больницу. “С каждым днем мне становилось только хуже”, — вспоминает она о проведенном в больнице времени. Рентген показал, что легкие женщины были поражены примерно на 40 процентов. Всего пять дней спустя компьютерная томография выявила уже 80-процентное поражение легких и сопутствующую тромбоэмболию.

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