Беременная Хейли боролась с коронавирусом шесть недель: “Часто думала, что на этом все — я умру”

Cкорая помощь доставила находившуюся на шестом месяце беременности Хейли в Ида-Таллиннскую центральную больницу. “С каждым днем мне становилось только хуже”, — вспоминает она о проведенном в больнице времени. Рентген показал, что легкие женщины были поражены примерно на 40 процентов. Всего пять дней спустя компьютерная томография выявила уже 80-процентное поражение легких и сопутствующую тромбоэмболию.