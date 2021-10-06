06.10.2021, 10:30
Беременная Хейли боролась с коронавирусом шесть недель: “Часто думала, что на этом все — я умру”(4)
Хейли до сих пор не восстановилась полностью. Что же случилось?
Фото: Яанус Ленсмент
*В Эстонии есть женщины, которым приходилось преждевременно прерывать беременность по причине прекращения развития плода на фоне заражения матери коронавирусом.
*В Тарту у одной из женщин, болевшей COVID-19 в тяжелой форме, случился выкидыш.
*Врачи подчеркивают, что беременные женщины должны вакцинироваться, поскольку прививка спасает от тяжелого течения болезни.
*В Тарту у одной из женщин, болевшей COVID-19 в тяжелой форме, случился выкидыш.
*Врачи подчеркивают, что беременные женщины должны вакцинироваться, поскольку прививка спасает от тяжелого течения болезни.