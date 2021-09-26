Откровенное признание эстонки, ставшей матерью в 14 лет: "Я никому не пожелала бы такой жизни"

...Совершенно случайно я заговариваю с Аннеле (43), мамой умного и старательного шестилетки. Когда слышу, что она родила в 14 лет, прошу ее поделиться со мной подробностями. Ее первый ответ решителен: ни в коем случае. “Мне не нужны эти комментарии в Интернете, которые во всем винят тебя”. Чуть позже мне удается ее убедить и вскоре становится ясно, что ее ситуация не имеет ничего общего с виной или глупостью.

Аннеле из семьи алкоголиков. Он никогда не видела своего отца, ее мать часто была пьяна, а отчим постоянно оскорблял Аннеле. Она не чувствовала любви со стороны матери, только слышала упреки и обиды. В подростковом возрасте девочка стала искать близости и заботы вне дома, в школе не ладилось. “Я встретила своего первого мужа. Очень заботливый и приятный парень, ему было 19 лет. Мне было 14. Это был 1992 год, и о контрацепции речи не шло… ” — рассказывает Аннеле.