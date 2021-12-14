Ковид и беременность: что мы знаем сегодня?

Спустя почти два года с начала пандемии уже проведено достаточно много исследований и есть новые данные по течению коронавирусной инфекции у беременных.

Уже известно, что ковид, особенно дельта-штамм, у беременных протекает в более тяжелой форме. Это связано с физиологическим снижением иммунитета и высокой восприимчивостью беременной женщины к вирусным инфекциям.

По результатам проведенных исследований выявлено, что у беременных с ковидом имеются более высокие риски:

преждевременных родов;

самопроизвольных выкидышей;

экстренных операций кесарева сечения (часто на недоношенных сроках) с целью спасения жизни матери и ребенка.



Более тяжелое течение ковида возможно при наличии у будущей мамы сопутствующих хронических заболеваний (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ожирение, онкологические заболевания и другие).

Как ковид влияет на смертность беременных?

По данным сравнительного обзора исследований с участием 10 тыс. беременных и 128 тыс. небеременных женщин, у первой категории почти в два раза повышен риск смерти при заражении коронавирусом. Он составляет чуть более 11%.

Беременные, инфицированные ковидом, попадают в реанимацию в полтора раза чаще, чем женщины той же возрастной группы, не находящиеся в положении. К аппарату ИВЛ будущих мам с ковидом также приходится подключать гораздо чаще.

Более 50% беременных с коронавирусом рожают с помощью кесарева сечения, чаще на недоношенном сроке. У них более частые послеродовые кровотечения. Новорожденные от инфицированных женщин почти в три раза чаще подвергаются риску серьезных медицинских осложнений (госпитализация в отделение интенсивной терапии новорожденных), в основном из-за преждевременных родов.

В 27-30% случаев врачи регистрируют у новорожденного дистресс-синдром (расстройство дыхания), в 25% случаев — дети рождаются с низкой массой тела. В 1,5% случаев — наблюдается асфиксия (удушье) новорожденных.

Передается ли коронавирус плоду?