Ковид и беременность: что мы знаем сегодня?
Заражается ли плод ковидом и защищают ли его материнские антитела? Разбирался проект Здоровье Mail.Ru.
Спустя почти два года с начала пандемии уже проведено достаточно много исследований и есть новые данные по течению коронавирусной инфекции у беременных.
Уже известно, что ковид, особенно дельта-штамм, у беременных протекает в более тяжелой форме. Это связано с физиологическим снижением иммунитета и высокой восприимчивостью беременной женщины к вирусным инфекциям.
По результатам проведенных исследований выявлено, что у беременных с ковидом имеются более высокие риски:
- преждевременных родов;
- самопроизвольных выкидышей;
- экстренных операций кесарева сечения (часто на недоношенных сроках) с целью спасения жизни матери и ребенка.
Более тяжелое течение ковида возможно при наличии у будущей мамы сопутствующих хронических заболеваний (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ожирение, онкологические заболевания и другие).
Как ковид влияет на смертность беременных?
По данным сравнительного обзора исследований с участием 10 тыс. беременных и 128 тыс. небеременных женщин, у первой категории почти в два раза повышен риск смерти при заражении коронавирусом. Он составляет чуть более 11%.
Беременные, инфицированные ковидом, попадают в реанимацию в полтора раза чаще, чем женщины той же возрастной группы, не находящиеся в положении. К аппарату ИВЛ будущих мам с ковидом также приходится подключать гораздо чаще.
Более 50% беременных с коронавирусом рожают с помощью кесарева сечения, чаще на недоношенном сроке. У них более частые послеродовые кровотечения. Новорожденные от инфицированных женщин почти в три раза чаще подвергаются риску серьезных медицинских осложнений (госпитализация в отделение интенсивной терапии новорожденных), в основном из-за преждевременных родов.
В 27-30% случаев врачи регистрируют у новорожденного дистресс-синдром (расстройство дыхания), в 25% случаев — дети рождаются с низкой массой тела. В 1,5% случаев — наблюдается асфиксия (удушье) новорожденных.
Передается ли коронавирус плоду?
В настоящее время есть данные о вертикальном пути передачи ковида, то есть вирус может передаваться от матери к плоду через плаценту. РНК вируса была выявлена в пуповинной крови, в амниотической жидкости и влагалищных выделениях.
С марта 2020-го по сентябрь 2021 года учеными были проанализированы данные более 1,2 миллиона рожениц. Выявление ковида у беременных увеличивало риск мертворождения, особенно в период доминирования дельта-штамма. Процент мертворождений во время этих наблюдений ненамного отличался от допандемийного — 0,64% против 0,59% у пациенток без ковида. Коронавирус повышал риск родить мертвого ребенка до 0,98%, а вариант дельта — вплоть до 2,7%. Данных по штамму омикрон пока нет: с его выявления прошло меньше месяца.
Вакцинироваться ли беременным?
Как известно, в США и европейских странах вакцинация от ковида во время беременности и при грудном вскармливании проводится уже больше года, на основании этого накоплены предварительные данные по вакцинации беременных. На сайте Национальной библиотеки США опубликованы результаты предварительных данных о безопасности применения мРНК-вакцин среди беременных женщин. В реестре зарегистрированы десятки тысяч вакцинированных и находящихся под наблюдением, и информация регулярно обновляется.
На каком сроке проводилась вакцинация?
- 712 беременных (98%) — получили первую вакцину в третьем триместре.
- 127 беременных получили вакцину в первом триместре.
- Из 827 беременностей — живорождением закончились у 712 женщин (86%).
- У 115 беременных — другие исходы, среди которых: выкидыш, неразвивающаяся беременность, искусственное прерывание беременности, внематочные беременности.
Следует отметить, что в общей популяции риск потери беременности в первом триместре — 10-30% (по разным причинам). Вероятность выкидыша у женщин, которым во время беременности была проведена вакцинация, составила 12,6%, что не превышает общепопуляционный фоновый уровень.
Предварительные данные по завершившимся беременностям показывают, что процент выкидышей привитых беременных — такой же, как и в общей популяции. Если беременность запланированная, то вакцинацию от ковида рекомендуется провести за 1-2 месяца до предполагаемого зачатия. При этом факт наличия беременности (спонтанно наступившей) не является поводом для ее прерывания.
Защищают ли материнские антитела ребенка?
По сведениям Общества медицины матери и плода (SMFM), материнские антитела, как после перенесенной болезни, так и поствакцинальные, передаются плоду, тем самым обеспечивая будущего малыша защитными антителами.
Но также нет данных и об отдаленных последствиях у нынешних новорожденных, инфицированных ковидом, — какое дальнейшее воздействие на организм может оказать перенесенная коронавирусная инфекция.
В связи с этим в период мировой пандемии и более агрессивного течения ковида у молодых и детей целесообразно проведение вакцинации на этапе планирования, во время беременности и грудного вскармливания, учитывая безопасность существующих сегодня вакцин.
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