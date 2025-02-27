Как избежать жирного блеска? Нужна ли база под макияж? Главные секреты безупречного тона от профессиональных визажистов
Все мы знаем, что ради сияющего и ровного цвета лица нужно регулярно и качественно ухаживать за кожей, но есть еще одно средство, которое может очень помочь – тональный крем, соответствующий потребностям вашей кожи. Тот, который ощущается как вторая кожа, только более совершенная, пишет журнал JANA Luxury.
Тональный крем – ключевое средство для идеального макияжа, другими словами, он либо обеспечивает совершенную основу, либо, наоборот, вместо красивого образа рождает хаос. Многое может быть не так: оттенок, создающий впечатление маски, текстура, из-за которой крем собирается в складках и подчеркивает сухость кожи или же добавляет жирного блеска и как следствие появляются разводы, и так далее. К счастью, всех этих ошибок легко избежать, если, выбирая тональный крем, следовать советам профессиональных визажистов.