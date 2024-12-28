28.12.2024, 11:26
Читай по губам. Какую помаду выбрать на праздники?
ФОТО: | Pexels
Губная помада – это не только финальный штрих макияжа, но и стильный аксессуар. И каждый новый цвет удачно дополнит вашу коллекцию декоративной косметики, пишет журнал JANA Luxury.
Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год.
Свежий номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
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