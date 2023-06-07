Журнал Яна
07.06.2023, 19:29

3D-уход, перманент или карандаш? Как создать идеальные брови с помощью мейка или специальных техник

 
+ топ средств для ухода за бровями
ФОТО: Shutterstock

Чем шикарнее, гуще и при этом естественнее выглядят брови, тем лучше – этот тренд не теряет актуальности. Но что делать, если природа не наградила такими бровями? Разбирался журнал JANA Luxury.

Основатель и тренер RichBrows Eesti Akadeemia Эрет Тамм отмечает, что самая большая ошибка – излишне выщипывать брови: в итоге от триумфальной арки остается лишь тоненькая линия. „Безусловно, с пышными бровями женщина не только в тренде, но и выглядит всегда моложе, поэтому стоит быть осторожной с выщипыванием, – подчеркивает Эрет. – Стоит выщипывать лишь отдельные волоски, которые растут слишком далеко от линии брови. Разумнее всего первоначальное оформление бровей доверить профессионалу, и затем дома просто поддерживать заданную форму“.

Что же делать, если брови уже превратились в тонкую ниточку? Специалист рекомендует дать волоскам бровей отрасти и затем обратиться к технику по бровям. „Нужно учитывать, что этот процесс требует времени, пройдет 8–12 месяцев, пока излишне выщипанные брови снова придут в норму. Но если каждый месяц регулярно правильно ухаживать, можно ожидать хороших результатов даже в самых сложных случаях“.

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