3D-уход, перманент или карандаш? Как создать идеальные брови с помощью мейка или специальных техник

Основатель и тренер RichBrows Eesti Akadeemia Эрет Тамм отмечает, что самая большая ошибка – излишне выщипывать брови: в итоге от триумфальной арки остается лишь тоненькая линия. „Безусловно, с пышными бровями женщина не только в тренде, но и выглядит всегда моложе, поэтому стоит быть осторожной с выщипыванием, – подчеркивает Эрет. – Стоит выщипывать лишь отдельные волоски, которые растут слишком далеко от линии брови. Разумнее всего первоначальное оформление бровей доверить профессионалу, и затем дома просто поддерживать заданную форму“.