Графичные стрелки, много цвета, глиттера и красная помада. Как сделать стойкий праздничный макияж?

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Кожа должна выглядеть максимально натуральной, достаточно легкого тонального средства.

Скульптури­рование

Графичный контуринг давно отошел, но можно сделать натуральное скульптурирование. Тональным кремом темного оттенка или темным корректором провести вдоль линии роста волос, под скулами, по линии овала, затем слегка растушевать кистью. Это визуально приподнимает и увеличивает скулы, подтягивает подбородок.

И нанесите светлый консилер для глаз на центр лба и подбородок – это придаст свежести. Обязательно попробуйте этот вариант, такая техника в макияже может вас приятно удивить!

Стрелки

Для тех, кто хочет сделать яркий макияж, очень хороши будут двойные графичные стрелки – они идут по ресничному краю и выше. Они особенно хороши, если...