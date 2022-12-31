Журнал Яна
31.12.2022, 10:10

Графичные стрелки, много цвета, глиттера и красная помада. Как сделать стойкий праздничный макияж?

 
Парикмахер: Яна Сулковская, макияж: Ирэн Чуприяновская, модели: Ида Седова, Мадина Седова, JK Club Models, одежда: Marella Viru Keskus
Парикмахер: Яна Сулковская, макияж: Ирэн Чуприяновская, модели: Ида Седова, Мадина Седова, JK Club Models, одежда: Marella Viru Keskus
ФОТО: Карина Ваус | JANA Luxury

Чтобы образ был завершенным, заранее стоит продумать не только наряд, но и макияж. Как сделать праздничный новогодний и трендовый мейкап – профессиональными секретами с журналом JANA Luxury поделилась международный визажист Yves Saint Laurent в странах Балтии Ирэн Чуприяновская.

База

Кожа должна выглядеть максимально натуральной, достаточно легкого тонального средства.

Скульптури­рование

Графичный контуринг давно отошел, но можно сделать натуральное скульптурирование. Тональным кремом темного оттенка или темным корректором провести вдоль линии роста волос, под скулами, по линии овала, затем слегка растушевать кистью. Это визуально приподнимает и увеличивает скулы, подтягивает подбородок.

И нанесите светлый консилер для глаз на центр лба и подбородок – это придаст свежести. Обязательно попробуйте этот вариант, такая техника в макияже может вас приятно удивить!

Стрелки

Для тех, кто хочет сделать яркий макияж, очень хороши будут двойные графичные стрелки – они идут по ресничному краю и выше. Они особенно хороши, если...

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