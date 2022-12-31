Графичные стрелки, много цвета, глиттера и красная помада. Как сделать стойкий праздничный макияж?
Чтобы образ был завершенным, заранее стоит продумать не только наряд, но и макияж. Как сделать праздничный новогодний и трендовый мейкап – профессиональными секретами с журналом JANA Luxury поделилась международный визажист Yves Saint Laurent в странах Балтии Ирэн Чуприяновская.
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Кожа должна выглядеть максимально натуральной, достаточно легкого тонального средства.
Скульптурирование
Графичный контуринг давно отошел, но можно сделать натуральное скульптурирование. Тональным кремом темного оттенка или темным корректором провести вдоль линии роста волос, под скулами, по линии овала, затем слегка растушевать кистью. Это визуально приподнимает и увеличивает скулы, подтягивает подбородок.
И нанесите светлый консилер для глаз на центр лба и подбородок – это придаст свежести. Обязательно попробуйте этот вариант, такая техника в макияже может вас приятно удивить!