Красота и здоровье
22.12.2023, 12:06

10 секретов трендового праздничного макияжа от известного эстонского визажиста

 
Ирэн Чуприяновская
международный визажист Yves Saint Laurent в странах Балтии
Модель: Софи Морозова; Парикмахер: Наталия Перепелицына; Макияж: Ирэн Чуприяновская (NMA YSL)
Модель: Софи Морозова; Парикмахер: Наталия Перепелицына; Макияж: Ирэн Чуприяновская (NMA YSL)
ФОТО: Марианна Гуня | Erakogu

До Нового года остается еще время, чтобы продумать образ и войти в новый год уверенной походкой. Ведь каким будет макияж на рождественско-новогодних вечеринках, с таким настроением вы и встретите наступающий год, пишет журнал JANA Luxury.

Тем более что новый, 2024 год пройдет под знаком Дракона. У Дракона хороший вкус, он любит тратить деньги и не откажется хорошо провести время. Так что праздничный макияж непременно должен быть эффектным. И при этом есть варианты: ярким и броским или спокойным и элегантным.

  • Главное – макияж должен быть вечерним. И значит, основа для макияжа должна иметь хорошее покрытие и держаться на лице как минимум до утра.

  • Вместо скульптурирования используйте консилеры и румяна.

  • Сияющая кожа – тренд, которым сейчас самое время злоупотребить. Желательно добавить в макияж блеска: золотой и серебряный – любимые цвета Дракона.

  • Важно заранее продумать наряд. Ведь если платье будет в пастельных тонах – нюдовый макияж будет провалом. Точнее, превратит вас в невидимку.

  • Главный вопрос – на что сделать акцент в макияже, выбор зависит только от вас. Глаза или губы – задумайтесь заранее.

  • Если вы в поиске второй половины или хотите освежить отношения – выделите губы. Выбирая помаду, блеск или тинт для губ, помните: средство должно хорошо держаться на контуре и на поверхности губ. Яркие тона и сочные губы привлекут внимание!

  • Смокиайз делает глаза большими и притягательными, выглядит гламурно и универсален для любого мероприятия.

  • В этом сезоне суперактуальны стрелки. Стрелка может быть классической черной. А также золотистой или двойной цветной. В последнем случае не наносите яркие тени.

  • Ну и, конечно, добавьте объема ресницам тушью – цветной или интенсивной черной.

  • Теперь все, что вам нужно, – блеск в ваших глазах, хорошее настроение и позитивное мышление!

Модель: Софи Морозова; Парикмахер: Наталия Перепелицына; Макияж: Ирэн Чуприяновская (NMA YSL)

Журнал Jana LUXURY выходит 4 раза в год.

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