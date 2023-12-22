10 секретов трендового праздничного макияжа от известного эстонского визажиста

Главное – макияж должен быть вечерним. И значит, основа для макияжа должна иметь хорошее покрытие и держаться на лице как минимум до утра.

Вместо скульптурирования используйте консилеры и румяна.

Сияющая кожа – тренд, которым сейчас самое время злоупотребить. Желательно добавить в макияж блеска: золотой и серебряный – любимые цвета Дракона.

Важно заранее продумать наряд. Ведь если платье будет в пастельных тонах – нюдовый макияж будет провалом. Точнее, превратит вас в невидимку.

Главный вопрос – на что сделать акцент в макияже, выбор зависит только от вас. Глаза или губы – задумайтесь заранее.

Если вы в поиске второй половины или хотите освежить отношения – выделите губы. Выбирая помаду, блеск или тинт для губ, помните: средство должно хорошо держаться на контуре и на поверхности губ. Яркие тона и сочные губы привлекут внимание!

Смокиайз делает глаза большими и притягательными, выглядит гламурно и универсален для любого мероприятия.

В этом сезоне суперактуальны стрелки. Стрелка может быть классической черной. А также золотистой или двойной цветной. В последнем случае не наносите яркие тени.

Ну и, конечно, добавьте объема ресницам тушью – цветной или интенсивной черной.