10 секретов трендового праздничного макияжа от известного эстонского визажиста
До Нового года остается еще время, чтобы продумать образ и войти в новый год уверенной походкой. Ведь каким будет макияж на рождественско-новогодних вечеринках, с таким настроением вы и встретите наступающий год, пишет журнал JANA Luxury.
Тем более что новый, 2024 год пройдет под знаком Дракона. У Дракона хороший вкус, он любит тратить деньги и не откажется хорошо провести время. Так что праздничный макияж непременно должен быть эффектным. И при этом есть варианты: ярким и броским или спокойным и элегантным.
Главное – макияж должен быть вечерним. И значит, основа для макияжа должна иметь хорошее покрытие и держаться на лице как минимум до утра.
Вместо скульптурирования используйте консилеры и румяна.
Сияющая кожа – тренд, которым сейчас самое время злоупотребить. Желательно добавить в макияж блеска: золотой и серебряный – любимые цвета Дракона.
Важно заранее продумать наряд. Ведь если платье будет в пастельных тонах – нюдовый макияж будет провалом. Точнее, превратит вас в невидимку.
Главный вопрос – на что сделать акцент в макияже, выбор зависит только от вас. Глаза или губы – задумайтесь заранее.
Если вы в поиске второй половины или хотите освежить отношения – выделите губы. Выбирая помаду, блеск или тинт для губ, помните: средство должно хорошо держаться на контуре и на поверхности губ. Яркие тона и сочные губы привлекут внимание!
Смокиайз делает глаза большими и притягательными, выглядит гламурно и универсален для любого мероприятия.
В этом сезоне суперактуальны стрелки. Стрелка может быть классической черной. А также золотистой или двойной цветной. В последнем случае не наносите яркие тени.
Ну и, конечно, добавьте объема ресницам тушью – цветной или интенсивной черной.
Теперь все, что вам нужно, – блеск в ваших глазах, хорошее настроение и позитивное мышление!
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