Журнал Яна
11.02.2023, 15:00

Хочешь выглядеть моложе – катай! Вся правда о супермодных роликах для лица от бьюти-эксперта из Эстонии

 
Массаж лица роликом стал большим бьюти-трендом 21-го века
Массаж лица роликом стал большим бьюти-трендом 21-го века
ФОТО: cottonbro studio | Pexels

Катай, катай, катай! Нет-нет, вовсе не тесто! А ролик – чтобы кожа лица сияла красотой, свежестью и молодостью! Все подробности о том, как работает модный гаджет для лица – роллер для массажа, журнал JANA Luxury узнал у бьюти-тренера Марики Фрейберг.

Массаж лица роликом стал большим бьюти-трендом 21-го века. Хотя если углубиться в историю, становится понятно, что этот метод сохранения молодости был популярным уже много веков назад. Приспособления для массажа лица из жадеита использовали еще в 7-м веке в Китае, вместе с массажными скребками гуаша из розового кварца. Камни для массажа были частью традиционной китайской медицины, с их помощью воздействовали на акупунктурные точки на лице. Древние египтяне и майя применяли обладающий охлаждающим эффектом жадеит для массажа уставших мышц лица.

Сегодня роллеры для массажа лица делают из очень разных материалов. Но если изучить этот вопрос, выясняется, что...

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