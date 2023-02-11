Хочешь выглядеть моложе – катай! Вся правда о супермодных роликах для лица от бьюти-эксперта из Эстонии

Массаж лица роликом стал большим бьюти-трендом 21-го века. Хотя если углубиться в историю, становится понятно, что этот метод сохранения молодости был популярным уже много веков назад. Приспособления для массажа лица из жадеита использовали еще в 7-м веке в Китае, вместе с массажными скребками гуаша из розового кварца. Камни для массажа были частью традиционной китайской медицины, с их помощью воздействовали на акупунктурные точки на лице. Древние египтяне и майя применяли обладающий охлаждающим эффектом жадеит для массажа уставших мышц лица.