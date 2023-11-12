Без трещинок и шелушения. Как правильно ухаживать за губами в холодную погоду?

С наступлением холодов мы меняем уход за кожей в целом, при этом зачастую забывая, что губам тоже нужна защита от перепадов температур. Ведь холодный ветер и понижение температуры воздуха негативно действуют на кожу губ, которым и так не хватает сальных желез для естественного увлажнения – и вот уже появляются трещинки и шелушение. Плюс эпидермис в этой зоне очень тонкий, капилляры расположены очень близко к поверхности, что тоже требует особенно бережного ухода.

Итак, как осенью и зимой ухаживать за губами, чтобы они оставались привлекательными?

Демакияж

Всегда смывайте помаду в конце дня – даже если ее уже вроде бы и не осталось на губах. Достаточно просто на 15–30 секунд приложить к губам смоченный мицеллярной водой ватный диск и стереть косметику или слегка смыть ее ладонью, если используете гидрофильные средства.

Скраб

Специальные пилинги и скрабы для губ мягко отшелушивают и разглаживают кожу, улучшают микроциркуляцию крови, делают губы нежными и гладкими. В осенне-­зимний период используйте пилинг или скраб два раза в неделю. И сразу после этого нанесите на губы любимый бальзам.

Базовый уход

Наносите питательный бальзам, эссенцию или масло несколько раз в день.

Ночной уход

Активные компоненты в составе ночных средств для губ спасут обветренные губы даже за одну ночь!

Патчи

Дарят эффект сразу после применения – глубоко увлажняют, устраняют сухость и шелушение. Губы визуально выглядят чуть объемнее, становятся сочными и ухоженными.

Фитнес для губ

Найдите и регулярно делайте одно-­два упражнения для губ. Так вы улучшите кровоснабжение, укрепите мышцы вокруг губ – и они станут естественным образом более объемными и выразительными.

Лайфхак За 5 минут перед макияжем нанесите любимый бальзам или ночную маску для губ – помада ляжет ровнее и будет лучше держаться в течение дня, не пересушивая кожу.

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