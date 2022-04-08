08.04.2022, 11:56
Долой дискомфорт! Как пандемия избавила женщин от бюстгальтера и что пришло ему на cмену
Фото автора Karolina Grabowska: Pexels
Есть ли другой такой предмет одежды, вызывающий одновременно одинаково восторгов и ненависти, как бюстгальтер? В последние два года, в которые мы в силу пандемии намного больше времени проводим дома, возникло особенно резкое обсуждение этой детали гардероба. В первую очередь сыпались жалобы на дискомфорт, что испытывают женщины при ношении бюстгальтера, пишет журнал JANA Luxury.