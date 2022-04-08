Мода и стиль
08.04.2022, 11:56

Долой дискомфорт! Как пандемия избавила женщин от бюстгальтера и что пришло ему на cмену

 
Фото автора Karolina Grabowska: Pexels

Есть ли другой такой предмет одежды, вызывающий одновременно одинаково восторгов и ненависти, как бюстгальтер? В последние два года, в которые мы в силу пандемии намного больше времени проводим дома, возникло особенно резкое обсуждение этой детали гардероба. В первую очередь сыпались жалобы на дискомфорт, что испытывают женщины при ношении бюстгальтера, пишет журнал JANA Luxury.

Социальные сети буквально кипели. “Если я в состоянии носить бюстгальтер, чтобы мужчины не отвлекались на мои соски, может быть, можно найти в себе силы и носить маски, чтобы пандемия быстрее закончилась?” — например, писала в своем Твиттере известная телеведущая и комик Ханна Бернер.

Да-да, множество представительниц прекрасной половины человечества радовались, что благодаря вынужденной изоляции им посчастливилось избегать другого заточения — ношения бюстгальтера. “В последнее время я ношу маску чаще, чем бюстгальтер”, — некоторые выражали свою радость в том числе публично.

RusDelfi
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