Долой дискомфорт! Как пандемия избавила женщин от бюстгальтера и что пришло ему на cмену

Социальные сети буквально кипели. “Если я в состоянии носить бюстгальтер, чтобы мужчины не отвлекались на мои соски, может быть, можно найти в себе силы и носить маски, чтобы пандемия быстрее закончилась?” — например, писала в своем Твиттере известная телеведущая и комик Ханна Бернер.

Да-да, множество представительниц прекрасной половины человечества радовались, что благодаря вынужденной изоляции им посчастливилось избегать другого заточения — ношения бюстгальтера. “В последнее время я ношу маску чаще, чем бюстгальтер”, — некоторые выражали свою радость в том числе публично.