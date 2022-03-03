Юлия Ауг: "Было время, когда работать со мной в Эстонии не хотели"

- Это просто стечение обстоятельств, что у вас в последнее время много работ, связанных с Эстонией? Или появилось желание больше работать в Эстонии?

- Желание больше работать в Эстонии у меня было всегда. Просто было время, когда работать со мной в Эстонии не очень хотели. А сейчас хотят. Думаю, просто я стала звездой в России, и поэтому вырос интерес ко мне и здесь.

В 2010-2011 годах я приезжала в Русский театр, предлагала сделать какие-то постановки, но всерьез меня никто не воспринял. В 2012 году я поставила в Таллинне документальный спектакль “Русские, они такие…” с независимым продюсером Наташей Маченене. И с того момента потихоньку начала работать в Эстонии. Сейчас это просто набрало обороты. Так всегда бывает — чем больше ты делаешь проектов, тем больше их возникает.

Юлия Ауг в интервью журналу JANA Luxury — о любимых местах в Таллинне и Нарве, возвращении в жизни после смерти мужа, секретах красоты и многом другом.