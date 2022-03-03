03.03.2022, 13:54
Юлия Ауг: "Было время, когда работать со мной в Эстонии не хотели"
большое интервью
ФОТО: Станислав Мошков / Scanpix
Юлия Ауг живет в сумасшедшем ритме: спектакли, съемки, режиссура. В последнее время нередко в Эстонии, и возможно, вскоре заниматься самыми разными проектами у нас она будет еще чаще. Этой невероятно яркой актрисе нравится мир, в котором можно свободно передвигаться, работать и жить там, где хочется. И Юлия давно хотела больше работать в Эстонии, пишет журнал JANA Luxury.