Красота и здоровье
24.03.2022, 10:05

Известный эстонский фотограф Ольга Макина: “Яркая седина и морщинки — это красиво!”

 
Ольга Макина
фотограф
ФОТО: ГЕРДА МИЛЛЕР

У известного фотографа Ольги Макиной редкий дар — она умеет показать гармонию внешности и внутреннего мира человека, подчеркивая природную красоту и не поддаваясь всеобщему увлечению фотошопом. Неслучайно именно она отметила и запечатлела пока лишь наметившийся тренд — женщины сегодня все чаще выбирают возможность быть такими, какими сами хотят. Яркими без филеров и фильтров, гордясь серебристой сединой своих волос. О своих наблюдениях Ольга рассказала журналу JANA Luxury.

Вокруг меня очень много уверенных в себе, самодостаточных зрелых женщин в хорошей форме, не зависящих от мнения общества и не считающих, что после 50 можно только быть бабушкой и воспитывать внуков.

Они ведут активный образ жизни, занимаются спортом, йогой, путешествуют, вступают в новые отношения и выходят замуж.

RusDelfi
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