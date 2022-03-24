Известный эстонский фотограф Ольга Макина: “Яркая седина и морщинки — это красиво!”

Вокруг меня очень много уверенных в себе, самодостаточных зрелых женщин в хорошей форме, не зависящих от мнения общества и не считающих, что после 50 можно только быть бабушкой и воспитывать внуков.

Они ведут активный образ жизни, занимаются спортом, йогой, путешествуют, вступают в новые отношения и выходят замуж.