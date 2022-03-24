24.03.2022, 10:05
Известный эстонский фотограф Ольга Макина: “Яркая седина и морщинки — это красиво!”
ФОТО: ГЕРДА МИЛЛЕР
У известного фотографа Ольги Макиной редкий дар — она умеет показать гармонию внешности и внутреннего мира человека, подчеркивая природную красоту и не поддаваясь всеобщему увлечению фотошопом. Неслучайно именно она отметила и запечатлела пока лишь наметившийся тренд — женщины сегодня все чаще выбирают возможность быть такими, какими сами хотят. Яркими без филеров и фильтров, гордясь серебристой сединой своих волос. О своих наблюдениях Ольга рассказала журналу JANA Luxury.