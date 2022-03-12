Худеем с удовольствием! 6 самых актуальных способов привести себя в форму к лету

Хотя специалисты и не устают подчеркивать, что поддерживать стройность нужно постоянно, многие обычно стремятся похудеть к моменту Х — к лету, важному мероприятию, долгожданной вечеринке… Вот сейчас, например, в конце зимы, самое время сбросить лишние килограммы и снова войти в тонус. С одной стороны, почему нет? С другой стороны, может быть, как раз пришло время прислушаться к профи? Ведь нынче есть все, чтобы делать это с удовольствием, выбрав трендовую тренировку, форму, гаджет… Подробности — у журнала JANA Luxury.