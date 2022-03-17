“Уход за собой актуален в любом возрасте”. Секреты зрелой красоты от Анне Вески, Беатриче, Оксаны Тандит, Анны Леванди и Тийны Орасмяэ-Медер

Как поддерживать красоту в зрелом возрасте? Думаю, уход за собой актуален в любом возрасте, если это интересно самой. Мне, например, после коронавируса очень пригодились средства для волос Placent Activ Milano, благодаря им прекратилось выпадение и ломка волос. Сейчас прохожу курс по уходу за кожей лица с NanoAsia — очень довольна, учитывая, что я редкий посетитель салонов красоты.

Сейчас тренд говорить, что в 50 лет жизнь только начинается, притом что в то же время повсюду культ молодости! Соглашусь лишь наполовину: дети выросли, какие-то цели достигнуты и можно слегка расслабиться. С другой стороны, в старении нет ничего прикольного.

Для меня все поменялось после того, как прошлой весной очень тяжело переболела коронавирусом, сильно пострадало и здоровье, и внешность, малоприятные последствия ощущаю до сих пор. Ну или это все наложилось: переезды, разводы, “корона” и плюс гравитация.

Я не знаю, что считать зрелым возрастом, я себя ощутила зрелой уже лет в 25. Другое дело, что лет до 50 я вообще не задумывалась на эту тему. Никаких особенных процедур не проходила, даже к косметологу редко заглядывала, единственное место, где бываю регулярно, — это парикмахерская.

И, конечно, тренды трендами, но каждая женщина должна знать, что подходит именно ей. Это и делает нас уникальными. И все же следить за модой надо, чтобы не казаться старомодным.

Я всегда хожу к одному и тому же косметологу. Она лучше всех знает особенности моей кожи и принимает правильные решения. Кремы же всегда делают для определенного возраста. И самое важное в уходе — постоянство и хорошее настроение.

А общество? Общество всегда оценивает тебя по твоим поступкам. Ты чего-то стоишь или нет. Возраст не имеет значения. Тебя просто уважают или нет.

Знаете, это правда, что человек не чувствует своего возраста. Тебе всегда кажется, что ничего не изменилось. Ты работаешь или гуляешь. Ты всегда одинаковая, может быть, делаешь все чуть медленнее, но это не страшно. Ты самодостаточная и даже более уверенная, потому что никому не надо ничего доказывать. Ты — вот такая.

Общество все еще традиционно ждет от женщины соответствия стандартам и комфортного перехода к образу стереотипной “пожилой женщины”. Даже современные попытки включить женщин всех возрастов в поле зрения медиа в большинстве случаев выливаются в репортажи в стиле “смотрите, какая смелая старушка в кедах”. Тут еще революция не то что не завершена, а она едва начата. Но если мы не будем менять общество, само по себе оно меняться не будет, потому что общество — это и есть мы. Так что если вы задаете себе вопрос, по возрасту ли вам красная помада, смело отвечайте, что возрастные ограничения существуют только для продажи алкоголя и просмотра кино, а для помады, юбки и ног возраст значения не имеет.

Мне кажется, что самое здоровое, что может с нами произойти с возрастом, — это осознание своих настоящих возможностей, уверенность в себе и долгожданная потеря комплексов и желания соответствовать ожиданиям окружающих.

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Нужно ли следовать трендам? Я слежу за трендами по многим направлениям: мне многое интересно, в основном достижения науки, исследования. Красота туда, конечно, попадает, но это такой огромный мир, где соревнуются технологии. В обычном же понимании — нет. Скорее наоборот, знаю, что многие следуют за мной, а у меня свои очень индивидуальные предпочтения.

Из собственного опыта могу только подтвердить, что в зрелом возрасте, особенно если, как я, использовать декоративную косметику на протяжении многих лет, необходимо находить в себе силы умываться перед сном. Несмотря на то, что мне нравится иногда просыпаться со вчерашним мейкапом!

Конечно, мы меняемся с возрастом, и это касается не только кожи, но и организма в целом. Меняется стиль жизни, активность, питание — и в уход за кожей тоже надо вносить нужные изменения. С возрастом коже нужно больше защиты, растет потребность в антиоксидантных средствах. Хорошо бы поддерживать увлажнение и липидную мантию кожи, используя качественные увлажняющие и питательные средства. Как говорят некоторые дерматологи, “кожа — орган злопамятный”, и память у нее длинная, так что в пятьдесят лет мы начинаем расплачиваться за ошибки, которые совершали в беспечной молодости.

Всем трендам, на мой взгляд, соответствовать невозможно, да и сейчас мы живем в такое удачное время, когда тренд можно выбрать! Сегодня модно все — спортивный и гламурный стиль, естественная красота и бьютификация, так что можно выбирать то, что подходит именно вам не только внешне, но и внутренне. Мне ближе всего баланс — совсем не меняться тоже странно, нельзя же законсервировать себя в одном стиле на всю жизнь? Но пытаться успеть быть на острие моды всегда тоже необязательно.

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Оксана Тандит



дизайнер

Поскольку моей дочери Фриде 11 лет, я считаю себя еще молодой мамой. У меня нет комплекса возраста. Да, я понимаю, что сегодня на фотографии я выгляжу не так, как когда мне было 20 лет, но меня это не смущает, и это не значит, что сегодня я себе меньше нравлюсь. Почему в 47 лет я должна выглядеть на 27 лет?

Что касается того, как меняется самоощущение. Мы не можем изменить факта, что все мы стареем. Ну не придумали пока эликсира вечной молодости. Если ты не можешь изменить обстоятельства, то стоит менять свое отношение к ним. Все зависит от внутреннего баланса.

Сейчас, чтобы себя чувствовать бодро, мне надо ходить в бассейн — я плаваю минимум три раза в неделю. Хороши классические массажи, особенно курсом, и мы любим выезжать в спа всей семьей. Очень важен сон, и я стараюсь высыпаться.