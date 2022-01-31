Омикрон: 4 симптома, что у вас может наступить “долгий ковид”

Длительный ковид был определен как “симптомы, сохраняющиеся более четырех недель после первого подозрения на коронавирусную инфекцию, которые не объясняются чем-то другим”.

Это делает длительный ковид серьезной проблемой для здоровья и означает, что необходимо будет проделать работу по разработке методов лечения этого состояния, которые либо облегчают симптомы, либо лечат основную причину длительных симптомов, пишет MedikForum.ru.

Теперь в новом отчете Института системной биологии были обнаружены четыре фактора, которые повышают вероятность развития у человека длительного ковида.

Первый из четырех факторов — это вирусная нагрузка.

То есть количество вируса в крови инфицированного человека. Традиционно, чем выше у кого-то вирусная нагрузка, тем выше вероятность того, что у него разовьется заболевание, потому что в его организме больше вируса.

Второй фактор — наличие антител. Антитела — это то, что организм использует для борьбы с такими вирусами, как простуда или грипп.

Реактивация вируса Эпштейна-Барр является третьим фактором; известно, что этот вирус заражает людей в более молодом возрасте.

Фактор номер четыре — есть ли у человека диабет 2 типа. Если у человека есть эти четыре фактора, его вероятность развития длительного Covid возрастет.