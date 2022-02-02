Дети и covid-19: врач объяснила нюансы и риски
Гинеколог Людмила Мудрагель рассказала об особенностях коронавируса у детей, пишет MedikForum.ru.
Прежде всего, врач подчеркнула, что дети, так же как и взрослые, могут переносить заболевания в разных по тяжести формах. Наиболее распространённые среди младшего поколения кишечные симптомы: тошнота, диарея.
“Дети не всегда понимают, что потеряли обоняние или вкус. Надо спрашивать, чем пахнет, давать понюхать, спрашивать про вкус еды”, — предупредила она.
Риску развития пневмонии больше остальных подвержены дети в возрасте от 5 до 8 лет. Об этом могут свидетельствовать такие симптомы:
одышка;
вялость или чрезмерное возбуждение, нервозность, агрессивное поведение;
появление сыпи в области ладоней и рук;
плохо и долго снижающаяся температура.
В подростковом возрасте течение заболевания схоже со взрослыми. При этом у девочек часто происходят сбои цикла, которые сопровождаются, как уменьшением обилия выделений при менструации, так и увеличением, могут быть кровотечения. В последнем случае, эксперт рекомендует обязательно обратиться за помощью к врачу.
Медицинская помощь может потребоваться и в случае возникновения нарушений сна или депрессии.