Омикрон: врачи называют “удивительный признак”, заметный во время еды

Зачастую признаками инфицирования Омикроном называют кашель, головную боль и выраженную утомляемость. Однако, отмечают специалисты, существует еще один неожиданный симптом, который может стать заметным во время еды, пишет MedikForum.ru.

Исследователи сравнивали симптомы, которые озвучивались людьми, получавшими положительный результат тестирования на варианты Дельта или Омикрон. Оказалось, что такие побочные эффекты ковид-инфекции, как потеря аппетита и мозговой туман, могут быть общими симптомами двух штаммов.

В свою очередь, многие люди, заразившиеся Омикроном, страдают от дискомфорта в горле — специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта.

“Большинство людей с положительным результатом теста отзываются, что их горло сухое, саднит и болит, а также ощущается особенно неприятное состояние при глотании” — об этом заявил доктор Хорхе Морено, доцент Йельской школы медицины.

Подобные ощущения в горле могут сохраняться на протяжении трех дней. В отдельных случаях трудности с глотанием (дисфагия) становятся такими серьезными, что это мешает нормально принимать пищу, даже если человек хочет есть.