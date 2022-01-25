Пошел вон, омикрон! 5 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет

Имбирь

Издавна используется в народной медицине именно как средство укрепления иммунитета. Имбирь защищает от угрозы вирусов, уменьшает болезненность и отеки горла, избавляет от инфекций. В составе имбиря содержится очень полезный для укрепления иммунитета компонент под названием гингерол. В корне имбиря много калия, магния, витамина С и витаминов группы В (В1, В2, В6, В9), которые также оказывают поддержку иммунной системе, поэтому имбирь рекомендуют употреблять на начальных стадиях простудных заболеваний, пишет Woman.delfi.lv.

Куркума

Куркума известна много веков и все это время люди активно использовали ее целительные свойства. Растение считается одним из лучших лекарств для профилактики вирусов, так как богато эфирными маслами, фосфором, железом, йодом, кальцием, холином, а также витаминами группы В (В1, В2, В5), С и К. Благодаря им специя помогает от воспалений и может облегчать боли. Кроме этого, куркума налаживает обменные процессы в организме, а антиоксиданты способствуют выведению токсинов и других вредных веществ. За счет этого улучшается общее состояние, укрепляется иммунитет, возрастает работоспособность. Куркуму полезно употреблять как в качестве компонентов блюд, так и приправы.

Киви

Суперпродукт с поливитаминами, в котором содержатся фолиевая кислота, калий, витамины К, С и другие полезные вещества. Они увеличивают количество клеток крови для борьбы с инфекциями. Минералы играют важную роль в быстром излечении организма. Богатый витаминный состав позволяет рекомендовать киви как общеукрепляющее средство в периоды сезонных авитаминозов. Экспериментальное изучение киви показало повышенную концентрацию витамина C в плазме и снижение тяжести и продолжительности симптомов инфекций верхних дыхательных путей у 32 пожилых людей, получавших 4 киви в день в течение 4 недель.

Чеснок