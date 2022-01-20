Волна Омикрона: врачи дают советы, как оставаться в безопасности

По данным CDC, симптомы, с которыми люди сталкиваются при заражении Омикроном, различаются по типу и степени тяжести — это могут быть как респираторные симптомы, свойственные простуде или аллергии, так и симптомы желудочно-кишечного свойства. Медики подчеркивают, что при возникновении данных симптомов, даже достаточно легких, важно изолироваться, чтобы предотвратить распространение возможного коронавируса, пишет MedikForum.ru.

Вот вероятные признаки того, что у человека может быть ковид:

Лихорадка или озноб.

Кашель.

Одышка или затрудненное дыхание.

Усталость.

Боли в мышцах или теле

Головная боль.

Потеря вкуса или обоняния

Больное горло.

Заложенность носа или насморк.

Исчезновение аппетита.

Тошнота.

Диарея.

Омикрон — это уже известно многим — отличается способностью крайне быстро распространяться. Что можно предпринять, чтобы оставаться в безопасности?

Врач Роберт Г. Лахита (США) поделился в интервью следующей рекомендацией.

“Необходим достаток витамина С, витамина D и цинка, ищите их в продуктах и добавках. Высыпайтесь в достаточном количестве. Не отказывайтесь от упражнений, спорт снижает уровень стресса. Пробуйте медитировать или заниматься йогой для расслабления”.

Еще один совет врача: нужно по возможности избегать мест со скоплением людей, поскольку чем меньше людей вступает в контакт, тем меньше вероятность того, что вирус размножится.

Также необходимо поддерживать в помещениях хороший воздухообмен — следует регулярно открывать окна, проветривать.

Прививка или ревакцинация — врач констатирует, что это наиболее эффективный сегодня способ обезопасить себя от возможных рисков. Приобретенная за счет прививок иммунная система состоит из В-клеток, Т-клеток и антител — даже если этот “букет” не убережет от заражения, он “все равно предотвратит тяжелый COVID-19 или госпитализацию”.

Врач продолжил:

– Носите маску для лица N95, повремените с путешествиями, соблюдайте социальную дистанцию, соблюдайте правила гигиены, чаще мойте руки, откажитесь от курения, ешьте здоровую пищу, старайтесь высыпаться.