Врач назвала 3 причины, почему пытаться заразиться ковидом — плохая идея

“Для меня это звучит как игра с огнем”, — сказала доктор Николь Ван Гронинген, которая лечила сотни пациентов с COVID-19 в Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, пишет MedikForum.ru.

Во-первых, вы рискуете серьезно заболеть, хотя у многих вакцинированных людей Омикрон вызывает более легкие заболевания.

“Нет никакой гарантии, что у вас будет легкий случай. Некоторые люди все еще серьезно болеют и нуждаются в госпитализации. Другие чувствуют себя очень плохо дома. Некоторые пациенты говорят, что это хуже, чем самый страшный грипп, который у них когда-либо был”.

Во-вторых, вы можете заразить других, которые могут сильно заболеть.

“Возможно, вы молоды, в остальном здоровы и у вас все в порядке. Но допустим, вы не знаете точно, когда вы заразились COVID-19 или когда вы стали заразными, и вы передаете его кому-то из членов вашей семьи или сообщества, у которого есть риск плохого исхода. Это очень сложно контролировать. Если вы ищете иммунитет, почему бы просто не сделать прививку? И любой, кто имеет право на повторную прививку, должен ее сделать. Вакцинация — самое мощное оружие, которое у нас есть против этой пандемии”.

Наконец, еще одним риском преднамеренного заражения является возможность развития таких осложнений, как длительный COVID, от которого страдают до 30% заболевших.

“Вам не обязательно иметь действительно тяжелый COVID-19, чтобы получить все эти потенциально очень серьезные и изнурительные симптомы, которые могут длиться более года. Им могут заболеть самые разные люди, в том числе подростки. Большую часть нашей клиники составляют молодые, здоровые люди”.