Заразившиеся Омикроном становятся заразными уже через два часа

По мнению эксперта по вирусологии Александра Семёнова, заразившийся штаммом Омикрон человек становится заразным для окружающих уже через два-три часа. При предыдущих версиях для этого требовалось несколько дней — это ещё один из тех факторов, которые приводят к такой высокой скорости распространения патогена. Штамм прошёл через определённые мутации, которые помогают ему приобретать как можно большее количество носителей. Это в биологических интересах самого вируса.