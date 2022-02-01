Заразившиеся Омикроном становятся заразными уже через два часа
Всего два часа требуется штамму Омикрон, попавшему в организм человека, чтобы начать заражать всех окружающих вокруг него. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, MedikForum.
По мнению эксперта по вирусологии Александра Семёнова, заразившийся штаммом Омикрон человек становится заразным для окружающих уже через два-три часа. При предыдущих версиях для этого требовалось несколько дней — это ещё один из тех факторов, которые приводят к такой высокой скорости распространения патогена. Штамм прошёл через определённые мутации, которые помогают ему приобретать как можно большее количество носителей. Это в биологических интересах самого вируса.
Хотя данное свойство Омикрона является неприятным, у него есть и что-то, что внушает многим повод для оптимизма. Вирус мутировал в менее агрессивную форму, и смертность продолжает снижаться, несмотря на то, что ежедневно теперь заражается намного больше. Многие заразившиеся Омикроном не имеют никаких симптомов, или ощущают лёгкую простуду, так что через тестирование они не проходят.