Oмикрон: 65% ранее инфицированных заражаются повторно

Способность нового варианта обходить иммунную систему означает, что повторные заражения превратились из небольшой доли всех инфекций в значительную долю. Согласно результатам исследования эти группы с большей вероятностью снова заразятся Covid, пишет MedikForum.

В эту группу входят медицинские работники, лица с детьми или многолюдные домохозяйства.

Количество заболевших было самым большим в возрасте 5-11 лет и самым маленьким среди лиц в возрасте 75 лет и старше. Однако с декабря число инфекций в самой старшей возрастной группе выросло в 12 раз.

В исследовании отмечается:

“Быстрая передача варианта SARS-CoV-2 Omicron привела к самым высоким когда-либо зарегистрированным уровням заболеваемости во многих странах мира.

Исследование REAL-time Assessment of Community Transmission-1 (REACT-1) характеризовало передачу вируса SARS-CoV-2 с использованием результатов теста RT-PCR из мазков из горла и носа, взятых у случайно выбранных участников в Англии в в возрасте пяти лет и старше и предоставить данные о временном, социально-демографическом и географическом распространении вируса, вирусной нагрузке и данных о последовательности вирусного генома для положительных мазков”.

Из 1406 секвенированных положительных мазков на 16 января 2022 года 1392 (99,0%) были Omicron, включая 6 (0,43%) случаев подлинии BA.2, и только 14 (1,0%) были Delta. Среди 3582 человек с положительным результатом мазка, сообщивших о том, была ли у них ранее инфекция или нет, 2315 (64,6 процента) сообщили о подтвержденной предыдущей инфекции, при этом отношение шансов заражения в 17 раунде составило 10,7 (95 процентов).