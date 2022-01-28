Что обрушится на человечество после омикрона

Штамм Омикрон на сегодняшний день представляет самую заразную версию коронавируса. Носитель этого штамма может инфицировать до 100 человек, находящихся вокруг себя, и именно этим объясняются беспрецедентный показатели заболеваемости во многих странах мира. К примеру, в США они перевалили за 1 млн человек в день. Однако штамм Омикрон также вызывает более мягкое течение коронавируса, пишет MedikForum.ru.

Тем не менее, по мнению Марии Ван Керкхове, человечество ожидает новая мутация COVID-19, которая будет ещё заразнее. И нет никаких гарантий, что она будет вызывать не самые сильные формы ковида. Именно поэтому людям нужно продолжать вакцинироваться, и особенно это касается тех стран, где уровень вакцинации является незначительным.

Даже в хорошо охваченных вакцинами государствах продолжаются рекорды заболеваемости. За истекшие сутки в Германии заразилось более 200 тысяч человек. Но в популяции, которая не привита, коронавирус имеет высокий потенциал к мутациям. А из-за этого пандемия ещё долго не закончится.