09.12.2021, 12:35
"Ковид не выбирает". Мама семерых детей из Латвии не смогла победить коронавирус
ФОТО: Erakogu
"Здравствуйте! Пишу вам с тяжелым сердцем и мыслью о том, чтобы сообщить обществу эту трагическую весть. Чтобы не дай Бог что-то подобное не повторилось еще в какой-нибудь латвийской семье", — так начинается письмо, которое портал Delfi получил от Рихарда Пуриньша. Брат Рихарда Гундарс Заранс только что потерял жену — она умерла из-за обширного поражения легких, вызванного Covid-19. В семье растут семеро детей. Delfi поговорил с Рихардом и Гундарсом.