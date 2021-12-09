Я – мама
09.12.2021, 12:35

"Ковид не выбирает". Мама семерых детей из Латвии не смогла победить коронавирус

 
Линда Розенбаха
редактор Cālis.lv
ФОТО: Erakogu

"Здравствуйте! Пишу вам с тяжелым сердцем и мыслью о том, чтобы сообщить обществу эту трагическую весть. Чтобы не дай Бог что-то подобное не повторилось еще в какой-нибудь латвийской семье", — так начинается письмо, которое портал Delfi получил от Рихарда Пуриньша. Брат Рихарда Гундарс Заранс только что потерял жену — она умерла из-за обширного поражения легких, вызванного Covid-19. В семье растут семеро детей. Delfi поговорил с Рихардом и Гундарсом.

"В больнице Линда провела шесть недель, пять из них она была подключена к системе искусственного дыхания. После того, как поражение легких достигло 100%, организм перестал сопротивляться. По всей палате были развешаны детские рисунки с подписями "Мама, ждем тебя дома", но и они не дали Линде сил, чтобы бороться с этой болезнью", — пишет Рихардс.