"Ковид не выбирает". Мама семерых детей из Латвии не смогла победить коронавирус

"В больнице Линда провела шесть недель, пять из них она была подключена к системе искусственного дыхания. После того, как поражение легких достигло 100%, организм перестал сопротивляться. По всей палате были развешаны детские рисунки с подписями "Мама, ждем тебя дома", но и они не дали Линде сил, чтобы бороться с этой болезнью", — пишет Рихардс.