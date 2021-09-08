Как дети болеют дельта-штаммом: возможные последствия и риски

В больницах готовятся к худшему

Дельта-штамм коронавируса был обнаружен в Латвии в середине мая, и с 23 по 29 августа его распространение среди заболевших составило 91%. Как отмечает главврач, инфекционист и педиатр BKUS Гунта Лайзане, дельта-штамм не провоцирует более тяжелое течение болезни у детей, но беспокойство вызывает высокий уровень его инфекционности: “Опасения из-за того, что дети между собой очень тесно контактируют. Если мы, взрослые, можем избежать этого и соблюдать дистанцию в два метра и другие ограничения, детей проконтролировать сложнее”. Особенно это относится к детям школьного возраста, так как во время очного обучения дети находятся в одном помещении с другими одноклассниками, однако то, что происходит на переменах или вне школы, проконтролировать невозможно.

Большинство школьников начали новый учебный год в очном формате, и медиков это беспокоит. “Количество случаев Covid-19, приходящихся на дельта-штамм, стало стремительно возрастать именно с началом школы и очной учебы как среди взрослых, так и среди младших школьников”. Мы знаем, что случаев заболевания будет много. Если дети в школах будут тесно контактировать, не обойдется и без простых болезней. Все мы знаем, что родители обычно говорят — летом все было так хорошо, а когда началась школа (садик), ребенок начал болеть. И без Covid-19 складывалась подобная ситуация. И это абсолютно нормально, осень — время респираторных инфекций. И до Covid-19 заболеваемость инфекциями в сентябре была невысокой, но начиная с октября появлялись различные простые и тяжелые респираторные инфекции, и заболеваемость резко возрастала”. Это означает, что в этом году нужно быть готовыми не только к обычным инфекциям, но и к коронавирусу. “Поэтому мы ожидаем, что заболевших детей может быть очень много и среди них будут также случаи Covid-19, а из-за заразного дельта-штамма дети действительно будут много болеть”, говорит Лайзане.