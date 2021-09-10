Психология
10.09.2021, 08:35

Ковид ломает мозг. К психиатрам массово попадают пациенты с проблемами после коронавируса

 
Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
Медики из российского города Томска начинают большое исследование того, как коронавирус воздействует на когнитивные функции человека, пишет "Фонтанка".

Полученные данные предполагается использовать при разработке методик реабилитации. Об исследовании рассказал 9 сентября РИА Новости заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), директор НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) РАН, академик РАН Николай Бохан.

По его словам, сейчас изучают в основном патогенез, распространение и мутации вируса, а неврологию — редко. При этом, по его данным, до 70% случаев госпитализации пациентов в отделение пограничных состояний клиники НИИ психического здоровья связаны с перенесённым COVID-19, даже в лёгкой форме.

Дело в том, что коронавирус провоцирует ряд неврологических, психиатрических и когнитивных осложнений, например нарушение памяти. Причин может быть несколько. Во-первых, вирус поражает нервные ткани. Во-вторых, кислородное голодание может привести к нарушению работы мозга и ухудшению памяти. В-третьих, так на вирус может реагировать иммунная система (цитокиновый шторм).

“Согласно клиническим наблюдениям, у пациентов, которые были подключены к ИВЛ, наблюдались также нарушение внимания, снижение скорости речи и скорости обработки информации. По некоторым оценкам, эти симптомы могут сохраняться до пяти лет. В медицинской литературе описаны нарушения и в исполнительных функциях. В среднем у 26-40% пациентов после COVID-19 наблюдаются дефекты контроля внимания, трудности в планировании, поведенческом контроле и ориентации в пространстве”, — рассказал Николай Бохан.

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