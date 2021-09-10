Ковид ломает мозг. К психиатрам массово попадают пациенты с проблемами после коронавируса

Полученные данные предполагается использовать при разработке методик реабилитации. Об исследовании рассказал 9 сентября РИА Новости заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), директор НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) РАН, академик РАН Николай Бохан.

По его словам, сейчас изучают в основном патогенез, распространение и мутации вируса, а неврологию — редко. При этом, по его данным, до 70% случаев госпитализации пациентов в отделение пограничных состояний клиники НИИ психического здоровья связаны с перенесённым COVID-19, даже в лёгкой форме.

Дело в том, что коронавирус провоцирует ряд неврологических, психиатрических и когнитивных осложнений, например нарушение памяти. Причин может быть несколько. Во-первых, вирус поражает нервные ткани. Во-вторых, кислородное голодание может привести к нарушению работы мозга и ухудшению памяти. В-третьих, так на вирус может реагировать иммунная система (цитокиновый шторм).

“Согласно клиническим наблюдениям, у пациентов, которые были подключены к ИВЛ, наблюдались также нарушение внимания, снижение скорости речи и скорости обработки информации. По некоторым оценкам, эти симптомы могут сохраняться до пяти лет. В медицинской литературе описаны нарушения и в исполнительных функциях. В среднем у 26-40% пациентов после COVID-19 наблюдаются дефекты контроля внимания, трудности в планировании, поведенческом контроле и ориентации в пространстве”, — рассказал Николай Бохан.