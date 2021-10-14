Коронавирус не щадит ни детей, ни взрослых. Но у половины детей ковид проходит бессимптомно

Ученые из Центров по контролю и профилактике болезней США, а также из Университета штата Юта и Колумбийского университета, статья которых опубликована в JAMA Pediatrics, отобрали для участия в исследовании 310 семей из Юты и Нью-Йорка, в которых был хотя бы один ребенок в возрасте от нуля до 17 лет. В общей сложности в исследовании участвовали 1236 детей и взрослых. С сентября 2020 по апрель 2021 года участники регулярно самостоятельно брали у себя и своих детей мазки из носа и сдавали их на ПЦР-тестирование, а также еженедельно отвечали на вопросы по поводу наличия у себя и детей симптомов ковида.

Оказалось, что возраст практически не влияет на шансы подхватить вирус, — уровень заболеваемости был примерно одинаковым во всех возрастных группах. Однако у детей и подростков гораздо ниже, чем у взрослых, вероятность не только тяжелого течения ковида, но и вообще наличия хоть каких-то проявлений инфекции.

Так, в возрастной группе от нуля до четырех лет ковид прошел бессимптомно у 52% детей, от 5 до 11 лет — у 50% детей, от 12 до 17 лет — у 45% детей и подростков, а в возрастной группе от 18 лет и старше — лишь у 12% участников. То есть, почти 90% взрослых и только 50% детей и подростков перенесли ковид с симптомами. Как отмечают авторы, если бы не регулярное тестирование, о том, что половина принимавших участие в исследовании детей тоже болела, никто бы не узнал. Это подтверждает гипотезу о том, что за время пандемии значительная часть инфицированных детей фактически “прошла под радарами”, так как тот факт, что они тоже были заражены, остался незамеченным.