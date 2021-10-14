Коронавирус не щадит ни детей, ни взрослых. Но у половины детей ковид проходит бессимптомно(3)
Ученые из Центров по контролю и профилактике болезней США, а также из Университета штата Юта и Колумбийского университета, статья которых опубликована в JAMA Pediatrics, отобрали для участия в исследовании 310 семей из Юты и Нью-Йорка, в которых был хотя бы один ребенок в возрасте от нуля до 17 лет. В общей сложности в исследовании участвовали 1236 детей и взрослых. С сентября 2020 по апрель 2021 года участники регулярно самостоятельно брали у себя и своих детей мазки из носа и сдавали их на ПЦР-тестирование, а также еженедельно отвечали на вопросы по поводу наличия у себя и детей симптомов ковида.
Оказалось, что возраст практически не влияет на шансы подхватить вирус, — уровень заболеваемости был примерно одинаковым во всех возрастных группах. Однако у детей и подростков гораздо ниже, чем у взрослых, вероятность не только тяжелого течения ковида, но и вообще наличия хоть каких-то проявлений инфекции.
Так, в возрастной группе от нуля до четырех лет ковид прошел бессимптомно у 52% детей, от 5 до 11 лет — у 50% детей, от 12 до 17 лет — у 45% детей и подростков, а в возрастной группе от 18 лет и старше — лишь у 12% участников. То есть, почти 90% взрослых и только 50% детей и подростков перенесли ковид с симптомами. Как отмечают авторы, если бы не регулярное тестирование, о том, что половина принимавших участие в исследовании детей тоже болела, никто бы не узнал. Это подтверждает гипотезу о том, что за время пандемии значительная часть инфицированных детей фактически “прошла под радарами”, так как тот факт, что они тоже были заражены, остался незамеченным.
Аналогичные результаты были получены и исследователями из Льежского университета (Бельгия), статья которых опубликована в журнале JAMA Network Open. В исследовании, призванном выяснить, как инфекция распространяется в школьном окружении, принимали участие 63 ученика начальной школы города Льежа в возрасте от пяти до 13 лет, а также их родители и учителя, в общей сложности 118 взрослых людей. В период с конца сентября по конец декабря 2020 года все участники раз в неделю сдавали тест на ковид.
За это время заболели 32 взрослых (примерно каждый четвертый) и 13 детей (примерно каждый пятый). Несмотря на приблизительно одинаковый уровень заболеваемости, у взрослых инфекция протекала гораздо тяжелее, чем у детей. У последних в четыре раза чаще, чем у родителей и учителей, никаких симптомов ковида вообще не наблюдалось, в то время как взрослые болели в среднем по две недели.
Исследователи также установили, что основным рассадником инфекции является школа, где ученики и учителя заражаются друг от друга, а уже затем разносят вирус по домам.