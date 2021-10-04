Врач назвала микроэлемент, ответственный за тяжелый ковид

У каждого пятого пациента, проходившего лечение от ковида в стационаре, был выявлен дефицит калия (гипокалиемия). Об этом заявила врач-терапевт, психотерапевт Елизавета Эбзеева.

«Гипокалиемия, как свидетельствуют клинические данные, ассоциирована с большим процентом поражения легочной ткани и более высоким уровнем острофазовых показателей при ковиде», — отметила врач.

Незначительное снижение калия в крови обычно не вызывает острых симптомов, однако при снижении его до уровня 3,5 ммоль/л и менее человек гораздо чаще испытывает проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Кроме того, дефицит микроэлементов связан с развитием астенического синдрома — то есть, непреходящей слабости, усталости, головной и мышечной боли.

Елизавета Эбзеева перечислила также симптомы дефицита калия при постковидном астеническом синдроме. Самые типичные среди них следующие:

боль в грудной клетке;

повышение артериального давления;

тревожно-депрессивный синдром;

нарушения сердечного ритма (вплоть до фибрилляции желудочков, то есть очень быстрых и несогласованных сокращений сердечных камер).

Дефицит калия в организме в перспективе может быть причиной развития сахарного диабета.

К числу продуктов, насыщенных калием, традиционно относят бананы, авокадо, апельсины, нектарины, морковь, свеклу, грибы, горох, картофель, чечевицу, йогурты, бобы, шоколад и многие другие.

Также баланс калия в организме можно поддержать с помощью специальных лекарственных препаратов. Но прежде чем менять свою диету и покупать в аптеке препарат, проконсультируйтесь с врачом: переизбыток калия тоже не будет полезным.