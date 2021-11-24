Штамм "дельта" оказался особо опасен для беременных

В ходе первого исследования ученые проанализировали данные о беременных и роженицах в штате Миссисипи за период с марта 2020 по октябрь 2021 года. За это время более полутора тысяч из них заболели во время беременности ковидом, 15 женщин скончались. Все они были не вакцинированы.

Причем до распространения в США варианта дельта, в период с марта 2020 по июнь 2021 года, то есть более чем за год, от ковида умерло шесть женщин, что в пересчете составляет пять смертей на каждую тысячу инфицированных беременных. Однако после того, как вариант дельта стал доминирующим, с июля по октябрь 2021 года, смертность среди беременных резко подскочила — всего за четыре месяца скончалось девять беременных, что в пересчете составляет 25 смертей на каждую тысячу инфицированных беременных. Таким образом, с приходом дельты уровень смертности среди беременных вырос в пять раз.

В ходе второго исследования ученые проанализировали данные о более чем миллионе родов, состоявшихся в 736 американских больницах с марта 2020 по сентябрь 2021 года. Свыше 21 тысячи рожениц были инфицированы. В общей сложности за все это время было зарегистрировано более восьми тысяч мертворождений. Почти семь тысяч из них пришлось на время до распространения дельты (с марта 2020 по июнь 2021 года). В этот период с мертворождением столкнулись 0,98% рожениц с ковидом и 0,64% рожениц без ковида.

Однако после распространения дельты, с июля по сентябрь 2021 года, число мертворождений среди инфицированных рожениц выросло более чем вдвое, достигнув 2,7%, а среди неинфицированных осталось примерно на прежнем уровне, 0,63%. Таким образом, вариант дельта привел к четырехкратному росту риска гибели плода у инфицированных по сравнению с неинфицированными.

Как подчеркивают авторы исследований, полученные данные еще раз свидетельствуют о необходимости вакцинации до или во время беременности.